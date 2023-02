Fábrica das Artes abre inscrições para curso de teatro

O curso de teatro do Fábrica das Artes, em Americana, está com inscrições abertas. As vagas são para crianças a partir de oito anos, com turmas também para adolescentes e adultos. A mensalidade custa R$ 130, até a data do vencimento, e R$ 150 depois do prazo. A primeira aula experimental é gratuita.

As aulas começam em 1° de março. A turma infanto-juvenil (de oito a 12 anos) vai se reunir às segundas-feiras, das 18h30 às 20h30. As aulas do grupo juvenil (de 13 a 17 anos) vão acontecer às terças, das 19h às 22h. Para adultos (a partir de 18 anos) serão duas turmas – aos sábados, das 9h às 12h, e às quartas, das 19h às 22h.

As aulas serão ministradas por Bruno Cardoso, Marcelo Porqueres e Luciana Mizutani, professores que têm formação na área de artes cênicas e experiência na área. Cada turma vai trabalhar com até 25 alunos.

Com duração de 10 meses, o curso livre prevê uma apresentação de exercícios cênicos em julho e uma montagem no final do ano. As inscrições devem ser feitas preenchendo formulário disponível no site do espaço cultural. Mais informações no WhatsApp (19) 3645-1990.