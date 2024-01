Expressões artísticas são meios de visibilizar a existência de transexuais e travestis da região

Monica Regina trata da transgeneridade em suas ilustrações – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“A minha arte e o meu corpo são as minhas telas”. A ilustradora Monica Regina Doria Luciano entende-se como uma mulher transexual desde os seus 10 anos de idade e, através dos desenhos, pôde expressar seu verdadeiro eu até finalmente conseguir trazer à tona a mulher que é.

O Dia Nacional da Visibilidade Trans, que acontece nesta segunda-feira (29), celebra a existência, conscientização e resistência da comunidade trans e travesti. A vivência dessa parcela da população, que não é pequena, mas é minorizada, é transpassada pelas expressões artísticas.

“Quando a gente fala de arte, a gente fala de transformação, a gente fala de ponto de vista, a gente fala de se colocar e se expor emocionalmente. E quando a gente fala da transgeneridade, é isso. É o ato de você transformar, de você modificar aquilo, e de você se pintar e se colocar da maneira como você se identifica”, disse Monica.

Para ela, a visibilidade de trans e travestis na arte como um todo é uma maneira de expor ao mundo a existência da comunidade. Através de suas ilustrações, Monica trata da transgeneridade e, por muito tempo, vislumbrou o seu futuro.

Foi só em 2021 que ela conseguiu se abrir ao mundo, o que não surpreendeu seus pais. “Quando eu contei, eles falaram ‘poxa, mas eu já sabia disso, isso tá claro, aqui e ali [nas ilustrações]’, e foi uma surpresa para mim”, contou.

Através do Vogue, Gabrielly Fogaça expressa sua identidade de gênero – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A arte de Monica tem inspiração em três pilares: o movimento político, religioso e si mesma. “Eu acho que a minha existência enquanto mulher trans não deixa de ser uma posição política também, e eu me inspiro muito nessas questões, o feminismo, toda essa parte de movimento, de ação que a gente tem que fazer para a gente ser reconhecida”. Conheça um pouco mais sobre o trabalho de Monica no Instagram @tinja_me.

‘Eu não sou nem homem e nem mulher, eu sou travesti’

A artista multicultural Gabrielly Fogaça Soares, de 22 anos, reafirma sua identidade de gênero através da expressão artística. A arte surgiu na vida da travesti quando ela ainda era criança, época em que atuava e fazia verso vivo na escola.

Depois de uma “pausa”, Gabrielly conheceu a Associação de Capoeira Motta, de Santa Bárbara d’Oeste, e voltou a se envolver com atividades artísticas. No projeto, ela fazia capoeira, batuque e poesia. Mas a expressão do gênero com o qual ela se identifica começou entre 2018 e 2019, quando os questionamentos sobre questões de gênero se intensificaram.

“Eu ainda era só bi, eu não tinha me entendido enquanto trans ainda. […] Eu conheci a Vicky, que era uma travesti preta, que vivia com a gente, que estava sempre ajudando a gente a se questionar e tentar se enxergar”, contou Gabrielly. “Foi quando eu comecei a enxergar o meu corpo para além do masculino e do feminino, e hoje eu me encontro e me classifico como uma travesti”.

Na época, a artista integrou o Coletivo Boca Preta com outras quatro travestis. Juntas abriram a “House Of Virgin”, uma casa de Vogue, um estilo de dança que representa a resistência, inclusão e identificação.

O Vogue é um estilo de dança que representa a resistência, inclusão e identificação – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O estilo surgiu da cena Ballroom, uma subcultura LGBTQIA+ afro-americana e latina que teve seu início em Nova Iorque. O movimento era alavancado por drag queens que organizavam seus próprios concursos se opondo ao racismo vivido em outras competições.

As outras vertentes da arte que Gabrielly pratica auxiliam em seu autoconhecimento, enquanto o Vogue ocupa o espaço de fuga e expressão na vida da travesti.

“É sobre colocar para fora tudo aquilo que infelizmente dentro de casa eu não consigo colocar. É sobre enxergar minha travestilidade, é sobre enxergar o meu corpo como um corpo verdadeiro. Um corpo que merece afeto, um corpo que merece ser amado, tanto para um relacionamento quanto para qualquer outro tipo de coisa. Que merece respeito, que merece dignidade”, disse.