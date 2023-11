Exposição traz à tona grupos esquecidos na história de Santa Bárbara

Exposição será exibida no Museu da Imigração a partir desta terça - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Uma parte escondida da história de Santa Bárbara d’Oeste será contada. Começa nesta terça-feira (14) a exposição “O Silêncio que Grita”, no Museu da Imigração, que reúne registros de grupos minoritários da sociedade que estiveram escondidos nas lacunas da trajetória do município durante décadas. A exibição acontece às 19h.

“O Silêncio que Grita” reúne registros do cotidiano da Villa Santa Bárbara: infância, mulheres, proprietários, escravizados e a relação entre estado e igreja entre 1987 e 1890. Dentre os documentos estão atas da câmara municipal, matérias de jornais e ofícios da província.

A exposição é fruto da pesquisa realizada durante cerca de um ano e meio por Sidney Batista Bomfim e José Jorge Guedes de Camargo, pesquisadores ligados às secretarias de Educação e de Justiça de Santa Bárbara, sobre a supervisão do historiador da IFCH (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas) da Unicamp, Sidney Aguilar Filho.

Os registros dos grupos minoritários da sociedade que fizeram parte da história de Santa Bárbara serão expostos em meio ao acervo (foto) do Museu da Imigração – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Nós vemos uma documentação com uma preocupação de buscarmos, no passado, grupos sociais ou pessoas que, tradicionalmente, não aparecem na história que já fora contada sobre Santa Bárbara até agora”, contou o historiador e curador da exposição.

Aguilar aponta que a história do município tende a focar em eventos oficiais e elites econômicas, sendo marcada pela presença do homem branco, um “perfil” comum no Brasil. Com a coletânea de documentos do final do século XIX, a exposição teve como foco os chamados grupos silenciados ou excluídos da história até então, mas sem negar a história que já estava posta, e sim somando.

Para o historiador, é importante que o público possa ver que a história é contada por todos e que possam se enxergar nela. “Talvez, muitos munícipes de Santa Bárbara d’Oeste não tivessem ainda conseguido se reconhecer na história da sua cidade, essa possibilidade agora se amplia significativamente”.

O local em que a pesquisa estará exposta está diretamente ligado ao conteúdo da exposição. A construção de onde hoje funciona o Museu da Imigração foi erguida no final do século XIX e era sede da Casa de Câmara e Cadeia da vila, um patrimônio arquitetônico da cidade que carrega um significado histórico.

Além disso, o Museu da Imigração focou ao longo do tempo nos movimentos migratórios que a cidade recebeu. “A gente está querendo mostrar que Santa Bárbara, além dessas populações que vieram de fora no final do século XIX e sobretudo ao longo do século XX, também possui uma história anterior. […] com a participação de outros grupos migratórios e também de grupos autóctones”, disse Sidney.

Entre os grupos estão as populações indígenas que já viviam na cidade e populações de origem portuguesa ou de origem africana que já estavam no município antes da chegada dos imigrantes.

Pesquisa terá continuidade

O foco para essa primeira exposição foi nos anos da década de 1870 até a primeira década do século XX, mas a intenção, de acordo com Sidney Aguilar, é dar continuidade à pesquisa histórica sobre o município.

“O projeto é, ao longo do próximo ano, continuarmos com as pesquisas avançando ao longo do século XX em direção ao mundo contemporâneo”, disse. Neste primeiro momento, a escolha para divulgação do trabalho foi através da exposição, mas os pesquisadores não excluíram outros meios para a próxima etapa.

Exposição “O Silêncio que Grita”

Local: Museu da Imigração (Rua João Lino, 371 – Centro)

Dias e horários de visitação: 14 a 30 de novembro, de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h

Entrada: gratuita