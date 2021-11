Exposição ‘Santa Bárbara em postais’ reúne imagens de locais históricos

Os cartões postais carregam os pontos turísticos que marcam uma cidade, e na época anterior às redes sociais era por meio deles que os turistas compartilhavam fotos de lugares especiais que visitavam. Eles também contribuem para preservar a memória, e é justamente essa a proposta da exposição “Santa Bárbara em postais”.

Com entrada gratuita, a mostra foi aberta no último sábado (6), e fica disponível no Centro de Memória até o dia 19 de novembro. O projeto é resultado de fotografias da artista visual Rosy Jesus Vaz e de roteiro histórico elaborado pelo professor e escritor João Marcelo Hansser.

“Se não preservar, vai existir a morte da memória. Hoje sabemos que se houver a preservação, existe a memória e consequentemente a história vai ser passada de pai para filho, concretizando a cultura hierárquica”, disse a fotógrafa Rosy.

A artista visual Rosy Jesus Vaz e o professor e escritor João Marcelo Hansser são os responsáveis pelo projeto – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A escolha pelos postais se deu pela facilidade de acesso. “É de suma importância circular o acesso visual em forma de postais, para propagar conhecimento dos patrimônios culturais existentes na cidade, evidenciando a história local sob olhares artísticos e fotográficos, o que estimula a conscientização e consequentemente o desejo de preservar os bens materiais e imateriais existentes, pensando nas próximas gerações que poderão vivenciar o que foi construído”, justificou a produção do projeto.

Produzida durante a pandemia, a exposição conta com 21 fotos de lugares importantes para a história barbarense. A fotógrafa Rosy Vaz contou que aproveitou pequenas aberturas ao longo dos últimos meses para realizar as fotos.

“Começamos a pontuar locais que devem ser valorizados em Santa Bárbara, e é notória a questão do turismo local em relação aos parques. Santa Bárbara tem se tornado uma cidade bucólica e temos que evidenciar isso, além dos patrimônios históricos preservados”, justificou a fotógrafa Rosy.

A exposição retrata locais como a Usina Santa Bárbara, a Igreja Matriz, a Estação Cultural, o bairro Santo Antonio do Sapezeiro, o Centro Cultural Léo Sallum, os parques Taene e Araçariguama, e a Praça Central. “O Parque dos Ipês estava fechado, então fiz uma foto entre as grades, desfocando o primeiro plano”, recorda Rosy.

O Centro de Memória fica na Rua João Lino, 362, no Centro. A mostra poderá ser visitada de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13 às 17h. O projeto tem incentivo da Lei Aldir Blanc.

A fotógrafa Rosy Vaz vai realizar uma intervenção urbana nas próximas semanas, que será fruto da oficina gratuita “Arte, fotografia e sustentabilidade”.

O curso, que está com as vagas preenchidas, vai ensinar aos participantes técnicas de fotografia e sua utilização como ferramenta empreendedora. As aulas vão abordar a impressão de imagens de alta qualidade em tecidos, atendendo a uma necessidade do mercado com o uso da arte.