Exposição inicia hoje em Santa Bárbara com obras mecânicas

A cidade de Santa Bárbara d’Oeste recebe, a partir de hoje, a exposição interativa ‘A poesia do movimento mecânico’, do artista Eduardo Salzane. A principal atração é uma releitura do avião 14 Bis, em uma homenagem aos 150 anos de Santos Dumont.

As obras estarão expostas no Centro de Memórias Antonio Carlos Angolini e no Museu da Imigração até o dia 21 de setembro.

A exposição apresenta 11 esculturas autômatas, que se movimentam mecanicamente, construídas pelo artista com restos de madeira e materiais naturais como galhos e folhas.

Eduardo Salzane entende que cada escultura apresenta uma expressão poética de sua relação com o mundo. “É o jeito que eu tenho de fazer poesia, explorar a mecânica e materializar em um pedaço de madeira e outros materiais simples os meus olhares e sentimentos em relação ao mundo.”

“Construo obras frágeis, com madeira de reuso, e a interação permite ao observador ter contato com a obra e experimentar essa fragilidade”, diz Salzane, que trabalha com a arte desde 2016.

Para a curadora da exposição, Lani Goeldi, o diferencial da exposição é a interação propiciada aos visitantes, que podem tocar nas esculturas e fazê-las funcionar. “A exposição quer proporcionar ao espectador as sensações possíveis da interação com o movimento. Além de poder contemplar as esculturas, o público tem a oportunidade de tocar, acionar, manipular as peças, e assim vivenciar a experiência de pôr a obra em movimento”, destacou.

As peças dessa exposição contam ainda com arames e metais. De acordo com a organização do evento, o principal intuito é transmitir a leveza do voo dos pássaros e do movimento das asas, fazendo alusão ao voo do brasileiro Santos Dumont. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.