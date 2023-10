Exposição imersiva guia visitantes por figuras históricas em Piracicaba

A exposição inédita e gratuita “Steam XP Universo Curioso” propõe uma experiência dinâmica, imersiva e interativa para conhecer os princípios do processo criativo, da inovação e da inventividade. Instalada no Engenho Central, de Piracicaba, a exibição é gratuita e estará aberta ao público a partir de 1º de novembro, de terça-feira a domingo, das 9h às 18h.

A mostra abraça o conceito Steam, sigla que designa uma abordagem pedagógica interdisciplinar que prevê a integração colaborativa e criativa dos conhecimentos em ciências, tecnologia, engenharia, artes, design e matemática.

Steve Jobs é uma das figuras que estão representadas na exposição – Foto: Divulgação

Em um circuito itinerante, a exposição está estruturada em seis ambientes temáticos, cada um representado por um “padrinho”, um ícone escolhido pela projeção em sua trajetória. São eles Leonardo Da Vinci, Steve Jobs, Marie Curie, Arquimedes, Tarsila do Amaral e Santos Dumont. Estas personalidades – que estarão na exposição por meio de projeção – guiarão o caminho do visitante, que vivenciará experiências interativas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O idealizador da exibição, Thiago Kling, explica que “ao entrar na exposição, os visitantes passam por diferentes espaços onde são convidados a participar de atividades interativas. No final, espera-se que todos entendam um pouco mais sobre o universo do Steam, onde ele está presente, seja nos softwares, nos hardwares ou nos objetos”.

Desafios divertidos em algumas das salas

Em cada sala haverá uma atividade relacionada ao personagem. A partir do primeiro ambiente expositivo, a “Sala do Encantamento”, a ideia é despertar a curiosidade que leva a criança a entender a ciência que está por trás da brincadeira. Na Sala Leonardo da Vinci, os visitantes vão montar e brincar com algumas invenções e engenhocas do famoso artista-cientista do Renascimento.

Já na “Sala Arquimedes”, a ideia é se divertir utilizando catapultas para lançar objetos coloridos e luminosos – feitos pelos próprios visitantes – que ficarão presos às paredes da sala, alterando seu cenário.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Na Sala “Santos Dumont”, além do público ter a oportunidade de contemplar uma réplica do 14-bis e de um dirigível, poderão entrar em uma réplica da casa de Petrópolis do inventor, onde vão atirar aviõezinhos de papel feitos na hora.

Nesse momento, os visitantes também serão desafiados, em pequenos jogos, a produzirem aviões que percorrem a maior distância ou que permaneçam por mais tempo em voo. De acordo com o idealizador, o objetivo é despertar o espírito investigativo que pede a colaboração de todas as áreas de conhecimento envolvidas na sigla Steam.