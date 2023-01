Exposição em Americana reúne pinturas feitas em madeiras descartadas

Andando pelo bairro onde mora, a americanense Laryssa Luiz se incomodou com a quantidade de entulho descartada em terrenos. Mas onde a maioria das pessoas só enxergaria lixo, a artista viu matéria-prima para sua arte. A exposição “Memórias e Afeto” reúne pinturas feitas em madeiras descartadas. A mostra pode ser visitada na Biblioteca Municipal Jandira Basseto Pântano, em Americana, até 24 de fevereiro. A entrada é gratuita.

Com exceção de algumas obras que foram encomendadas em material com maior durabilidade, quase todas as 15 obras expostas são feitas com madeiras que estavam nas ruas do Jardim Santa Clara, em Piracicaba, onde Laryssa mora. “É um bairro novo, com bastante obras, mas nem todo mundo contrata caçamba, algumas pessoas só jogam. Sempre tive incômodo de ver isso no bairro e notei as madeiras como uma possibilidade”, explicou Laryssa.

A artista aposta na arte como forma de trazer o assunto à tona. “Apesar de ter consciência que não é o meu trabalho que vai resolver o problema, ele caminha como uma reflexão. Procurei chamar atenção para isso, porque muita gente descarta entulho incorretamente”, declarou a artista.

Artista americanense Laryssa Luiz expõe pinturas sobre memórias pessoais – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Os trabalhos fazem um mergulho em memórias, sentimentos e vivências de Laryssa. Há, por exemplo, um retrato de sua mãe, outro de sua irmã e um trabalho que representa o vínculo afetivo com o pai.

“As pinturas são bem subjetivas, uso o que estou sentindo. São sobre minhas vivências, o que me atravessa no cotidiano, muito da minha família e da infância. Os trabalhos expostos são histórias das minhas memórias, daquilo que transborda. Mas também se trata daquilo que com frequência me acorda”, declarou Laryssa.

Apesar de retratar as histórias pessoais da artista, a exposição trata de temas universais e que podem gerar identificação com o público. “As obras falam sobre afeto, carinho, recolhimento e memórias que todos temos. De alguma forma, se conecta com outra pessoa que visitar a exposição. Ela pode se deparar com algum trabalho que remeta a alguma vivência dela, com o repertório cultural e de vida”, torce a artista.

REFERÊNCIA. Os trabalhos são assinados com o nome artístico Peace, que remete à ligação de Laryssa com a cultura hip hop. Ela recorda que suas primeiras referências desse universo foram com os pais ainda na infância através de músicas.

A partir de 2014, ela mergulhou no grafite e se aprofundou nas artes visuais, fazendo faculdade na área. Atualmente, Laryssa trabalha com diferentes tipos de artes além dos muros e como arte-educadora.

“Memórias e Afeto” pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A Biblioteca Municipal de Americana fica na Praça Comendador Muller, no Centro. Mais informações através do telefone (19) 3461-9157.