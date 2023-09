Exposição de arte SARJETA está na última semana de exibição em Americana

Os trabalhos podem ser visitados no MAC até a próxima quinta-feira, dia 28; entrada é gratuita

A exposição SARJETA, idealizada pelo coletivo “A Sopa Análises”, entrou na última smana de exibição e pode ser visitada até quinta-feira que vem, dia 28, no MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana. A entrada é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O MAC fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil.

São 19 trabalhos divididos em sete categorias de arte independente e descentralizada: artesanato, grafitti, lambe-lambe, performance, produções audiovisuais caseiras, slam e zine.

Exposição SARJETA fica em exibição por mais uma semana – Foto: Coletivo Você Não Sabe Quem Somos/Divulgação

A ideia principal da SARJETA é restituir o conceito de marginalidade em suas mais distintas manifestações, apoiada em linguagem visual ou audiovisual. “É muito importante trabalhar com artes que emergem no cenário marginal, pois essas linguagens artísticas são pouco contempladas em exposições”, destaca Guilherme Lima, curador e produtor do coletivo.

Vitor Bárbara, artista visual e curador coletivo, explica que o objetivo principal é estreitar a relação entre espectadores e obras enunciadas de artistas independentes inseridos no contexto da cultura. “Estamos muito felizes em trazer a exposição em formato presencial para que o público possa ter um contato mais próximo com essas diferentes artes”, reitera.

Artistas de vários estados brasileiros

SARJETA contempla artistas de todo o Brasil para valorizar a arte independente – Foto: Coletivo Você Não Sabe Quem Somos/Divulgação

Uma das obras que integra a exposição é do coletivo “Você não sabe quem somos”, de Santa Bárbara d’Oeste. Os visitantes também podem conferir trabalhos de Alice Domingues, Agnes Maria, Ágape Laços e Calçados, Ambar Pictórica, Cigana, Irmãos Figura, A Souza, Maria de Lucas, Odrus, MeuJaEla, Gonzaga, Renato Reis, Renata Costa, Safhell, Silas Sena, Stanley Albano, Uâre Erramys, Karine de Souza e Zilvan Lima.

As obras também são de artistas de São Paulo (capital), Ubatuba (SP), Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Recife (PE), Guapó (GO), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte e Congonhas (MG), Belém (PA).

“Buscamos contemplar representantes de várias partes do Brasil para evidenciar talentos de artistas espalhados pelas cinco regiões. Nosso intuito é a valorização da arte independente”, conta Bárbara Frasson, co-fundadora do coletivo “A Sopa Análises”.