A exposição “Acervo do MAC – Novas Obras doadas pelo Itaú Cultural” pode ser visitada até 31 de janeiro, no MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana. A entrada é gratuita, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

A exposição é composta por gravuras dos artistas plásticos Christina Parisi, Cláudio Tozzi, Gilberto Salvador, Renina Katz e Silvio Oppenhein. A seleção faz parte de um total de 57 obras doadas pelo Itaú Cultural.

O MAC Americana fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, nº 1.293 – Foto: Marília Pierre-Prefeitura de Americana

“A exposição está aberta até o fim do mês com obras de gravuras do acervo do Itaú Cultural. São trabalhos muito interessantes que podem ser vistos de graça no Museu de Arte Contemporânea de Americana”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Itaú Cultural é uma organização voltada para pesquisa, produção de conteúdo, mapeamento, incentivo e difusão de manifestações artístico-intelectuais.

O acervo do MAC Americana é atualmente composto por 412 obras, que incluem ainda objetos, vídeo-arte e elementos de instalações de autores de todo o país.

