Expo Gnu reabre com exposição de obras de Vida Torta, em Americana

Renan Silva, o Vida Torta, escolheu 24 obras para a exposição, entre pinturas em telas, ilustrações e gravuras - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O traço característico do artista Vida Torta, conhecido nos espaços alternativos da região, foi escolhido para retomar o projeto Expo Gnu, realizado no bar Espaço Gnu, em Americana. A visitação é gratuita e pode ser feita até 20 de maio no horário de funcionamento do estabelecimento.

Esta é a primeira exposição individual de Vida Torta. O artista utiliza técnicas como a ilustração tradicional, ilustração digital, grafite e lambe lambe. Autodidata, criou seu próprio estilo, marcado por imagens surrealistas. Ele aborda em suas obras temas do cotidiano social, intuição e suas próprias vivências.

De acordo com Renan Silva, o Vida Torta, foram escolhidas para a exposição 24 obras, entre pinturas em telas, ilustrações originais e gravuras de toda sua trajetória artística. “Minha inspiração são minhas vivências, tudo que tenho um entendimento, quero ter ou ainda não tenho, utilizando o cotidiano social, mas sempre voltadas para meu estilo preferido: o surrealismo”, disse ao LIBERAL.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Renan Silva é artista visual e produtor cultural. Natural de Americana e morador de Santa Bárbara d’Oeste, movimenta o cenário cultural da região como coorganizador da Feira Síntese e do Festival Inflama. Além disso, trabalha na área criativa da gravadora Elevation, assinando capas de álbuns.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

As obras de Vida Torta podem ser visitadas no Expo Gnu de terça-feira a sábado, das 18h à meia-noite. O Espaço Gnu fica na Rua Padre Avelino Canaza, número 258, na Vila Gallo, em Americana.

Projeto

O Expo Gnu é um projeto do bar que oferece espaço para artistas da região apresentarem seu trabalho. Ele deixou de ser realizado há três anos por conta da pandemia e agora está sendo retomado, com a perspectiva de trocas das atrações de forma periódica.

De acordo com Christian Euzebio, proprietário do Gnu, o espaço kids do local foi revitalizado para receber o projeto. “Sempre teve essa proximidade com cultura. Sou músico, fiz teatro, sempre estivemos conectados com a classe artística em geral. Pelo menos a cada três meses vamos trocar os artistas, estou conversando com várias pessoas do Brasil para expor aqui com a gente”, contou Euzebio.