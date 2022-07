Ex-moradora de Santa Bárbara integra coletânea internacional

A empresária Camila Aparecida Ferreira, de 39 anos, ex-moradora de Santa Bárbara d’Oeste, vai contar sua biografia em uma coletânea internacional que será lançada no segundo semestre.

Atualmente residente em Portugal, ela participa do projeto “Legado”, da editora PG Editorial. O primeiro volume será lançado em novembro e reúne histórias de 21 mulheres de vários países. A obra será disponibilizada em sites como Lojas Americanas e Magazine Luiza.

Camila participa do projeto “Legado”, da editora PG Editorial – Foto: Divulgação

Camila contou sua autobiografia no capítulo chamado “Do 8 ao 80”. A região é cenário de boa parte dos acontecimentos. Ela morou em Santa Bárbara d’Oeste desde os cinco anos de idade, e construiu sua carreira como representante comercial e empresária na região.

VIOLÊNCIA. Camila relata em seu texto os episódios de violência doméstica que sofreu em seu primeiro casamento e como foi superar essa situação abusiva.

Ela também fala sobre seu atual relacionamento, e compara que foi “do oito ao 80” em sua vida amorosa. “Foi muito importante essa superação que consegui”, disse Camila.

Há quatro anos, Camila se mudou para a cidade portuguesa de Leiria. “Conheci a dona da PG Editorial, que fez o projeto, e fui convidada a participar. São 21 mulheres contando sua história de vida e seu legado, achei muito bonito”, disse Camila.

Há participações de mulheres do Brasil, Portugal, Espanha, Luxemburgo e Moçambique. O segundo volume já está sendo preparado, reunindo histórias de outras 21 mulheres.

O livro é resultado do “Clube do Legado”, um projeto privado realizado pela editora PG Editorial que estimula o empoderamento de mulheres através de um curso de escrita autobiográfica. O clube tem encontros quinzenais online e conta com um grupo de WhatsApp.

Podem participar mulheres acima de 18 anos de qualquer país. O objetivo é chegar a 500 integrantes e publicar quatro coletâneas por ano. Mais informações e custos para participar do projeto estão disponíveis na página @clubedolegado no Instagram.