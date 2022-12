Ex-moradora de Americana toca violino para o papa Francisco

Violinista tocou no aniversário do papa Francisco, que completou 86 anos em 17 de dezembro

Mary ao lado do papa Francisco; comemoração foi realizada no último domingo, na sala Paolo VI - Foto: Arquivo Pessoal

A violinista Mary Rodrigues, ex-moradora de Americana, usou sua fé para tocar no aniversário do papa Francisco, que completou 86 anos em 17 de dezembro. Na festa realizada no último domingo, na sala Paolo VI, no Vaticano, ela contou que precisou canalizar toda a emoção que estava sentindo para o instrumento.

“Se eu ensaiasse pensando no papa, não ia conseguir executar a música, ia ficar muito emocionada. Então tinha que canalizar a emoção para o som e não para o que estava sentindo. Agora, assistindo vídeos é que eu estou deixando a emoção aflorar. Isso aconteceu mesmo?”, disse Mary ao LIBERAL.

Ao invés do tradicional parabéns a você, o papa Francisco escolheu a música “Heal the World”, de Michael Jackson, cuja letra fala sobre a construção de um mundo melhor. A canção ecoava justamente o tema da festa de aniversário.

Ao final do evento, o papa Francisco passou cumprimentando todos que se apresentaram, e Mary conseguiu trocar algumas palavras com ele em italiano.

“Ele me falou que toco bem, então já valeu tudo o que podia ter falado. Eu agradeci e tiramos uma foto juntos”, contou Mary. “Falei que eu sou brasileira e entreguei uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida que eu tinha na cabeceira da cama, ele deu um beijinho e agradeceu”, disse a musicista.

Nascida em Lucena (SP) e criada em Americana, Mary mora na Itália e integra a Orquestra da Diocese de Roma. A apresentação no aniversário do papa contou com um processo seletivo específico. Composta por duas fases, a seleção avaliou tanto a capacidade técnica através de vídeos quanto a relação dos candidatos com a igreja.

Mary aplicou sua candidatura relatando duas experiências voluntárias que viveu. Ela passou dois meses em uma expedição missionária no Equador, pelos salesianos de Americana, através da paróquia São João Bosco. Lá, ela atuou em asilos e com crianças carentes. A musicista também contou de seu trabalho como voluntária na Jornada Mundial da Juventude, realizada no Rio de Janeiro.

“Com certeza tinha vários candidatos bons tecnicamente, mas acredito que o decisivo foi a atuação católica. Foram ações bem fortes e que têm um certo destaque dentro da igreja”, disse Mary.

Assim como acredita que a seleção foi além do critério profissional, ela enxerga que a experiência foi muito além de uma apresentação artística. “Vai ficar para sempre na memória, não tem como esquecer, vou querer contar para todas as gerações”, declarou Mary.

RAÍZES. Ela faz questão de destacar a importância da Escola Municipal de Música Heitor Villa Lobos, de Americana, onde iniciou a sua formação, assim como o papel de seu primeiro professor, Gilmar Galucci.

Quando estava tocando no Vaticano, sua maior lembrança era do avô Hermes Possobom, que a presenteou com seu primeiro violino e faleceu dias antes da apresentação no aniversário do papa Francisco.

“Senti a presença do meu avô ali comigo no Vaticano. Não foi fácil, mas não pensei em desistir, porque eu sabia o quanto ele me apoiaria e se sentiria orgulhoso de mim se estivesse vivo”, finalizou a violinista.