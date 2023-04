Evento reúne bandas independentes de Americana e Santos neste sábado

O destaque da programação é a banda Apnea - Foto: Divulgação

O Espaço Gnu, em Americana, realiza neste sábado (22) a primeira edição do projeto “Gnu Garage”, que tem como objetivo abrir espaço para grupos independentes. A line-up apresenta as bandas Apnea, de Santos, e as americanenses Fuga Esquiva e Can’t Stand It. A entrada é gratuita, mas há cobrança de R$ 15 para couvert artístico.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O destaque da primeira edição do “Gnu Garage” é a Apnea, banda formada em 2019 por músicos experientes, integrantes das bandas Ratos de Porão, Garage Fuzz e Bayside Kings. O quarteto é composto por Mauricio Boka (baterista), Marcus Vinicius (vocal e guitarra), Gabriel Imakawa (baixo) e Nando Zambeli (guitarra).

A Apnea tem a proposta de apresentar um som influenciado pela música dos anos 1970 e 1990, misturando grunge, heavy metal e stoner rock. No ano passado, a banda lançou seu primeiro álbum, o “Sea Sound”,

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além da Apnea, se apresentam na programação do “Gnu Garage” a Fuga Esquiva, banda que mistura o punk, o grunge e o melódico trazendo na bagagem os catorze anos da banda Hurry Up e os fundadores do Coletivo HUP; e a Can’t Stand It, criada durante a pandemia e que apresenta um punk com letras feministas. O “Gnu Garage” integra a programação que comemora os 10 anos de fundação do Espaço Gnu. A programação começa às 14h, e além das bandas, terá os DJ’s Dani Cucatti e Crypton. O evento terá bazar, feira de artes e vinil, gastronomia e cerveja artesanal. O projeto é apresentado pela Ml Produções. O endereço é Rua Padre Avelino Canazza, 258, Vila Gallo. Mais informações pelo WhatsApp (19) 99757-7358.