Evento resgata memória do sistema ferroviário em Santa Bárbara nesta sexta

Município será um dos 40 destinos da Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo

Santa Bárbara d’Oeste será um dos 40 municípios no caminho da quinta edição da Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo. Com o tema “Ferrovias”, o programa focará no resgate da memória do sistema ferroviário paulista e estará em solo barbarense nesta sexta-feira (2), a partir das 14h.

Estação Cultural da Fundação Romi – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Santa Bárbara vai receber a apresentação “Mulheres que sabem o seu lugar no mundo”, de Alessandra Cino, na Estação Cultural – Avenida Tiradentes, número 2, Centro.

O público poderá conferir contos tradicionais que exaltam a sabedoria feminina e sua vontade de se colocar no mundo. O elemento comum às histórias é a presença de trens e ferrovias como cenários e meios de transporte das personagens. Haverá músicas ao vivo e criadas especialmente para as narrações.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além de Santa Bárbara, a Jornada do Patrimônio abrangerá os municípios de São Paulo, Bananal, Botucatu, Brodowski, Chavantes, Cubatão, Ourinhos, Tupã, Araraquara, Bauru, Biritiba Mirim, Casa Branca, Descalvado, Echaporã, Jaboticabal, Jaguariúna, Jundiaí, Mairinque, Mogi Das Cruzes, Pindamonhangaba, Queluz, Santa Rita do Passa Quatro, Santana De Parnaíba, Taubaté, Santos, Águas Da Prata, Caieiras, Campinas, Campos do Jordão, Cardoso, Cosmópolis, Cruzeiro, Guararema, Santo André, Araçatuba, Ribeirão Preto e Sorocaba.

O programa está inserido nas comemorações do Dia do Patrimônio Histórico, celebrado em 17 de agosto, e passará pelos municípios entre esta sexta e domingo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Neste ano, o evento leva programação artística para espaços históricos, com o foco na importância das ferrovias.

Segundo o Governo de São Paulo, a antiga malha ferroviária representa não apenas um meio de transporte, mas um motor de desenvolvimento econômico, social e cultural, com histórias, trocas e experiências.

“Uma vez que o sistema ferroviário conectava mercadorias e pessoas, ele permitiu um rico intercâmbio cultural dentro do Estado. Neste ano, a Jornada vai fazer o resgate dessas histórias que, por meio das rodovias, marcaram a história de São Paulo”, afirmou Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado.