Evento online de palhaçaria promove vídeos de artistas selecionados

Resultado do projeto são vídeos com cenas cômicas disponíveis no Youtube

A quarta edição do P.U.M. (Palhax Unides em Mostra) apresenta os vídeos dos participantes selecionados, neste ano em formato online. A Secretaria de Cultura de Hortolândia divulgou os sete artistas selecionados pelo projeto.

Os vídeos estarão disponíveis até o dia 4 de julho no canal do YouTube da Secretaria e no site do evento, que é um dos projetos contemplados com recursos da lei federal Aldir Blanc em Hortolândia.

P.U.M. é sigla para Palhax Unides em Mostra – Foto: Divulgação

Inicialmente programado para acontecer em abril deste ano, o P.U.M. foi online em virtude do agravamento da pandemia. Pessoas com experiência nas áreas de teatro ou palhaçaria fizeram inscrição e coube à organização selecionar os sete participantes desta edição.

Os selecionados participaram de uma oficina virtual ministrada pelos artistas Carol Severiano e Rodrigo Cassiano. O resultado da oficina são as cenas cômicas realizadas individualmente por cada um dos participantes.

Os selecionados desta 4ª edição do P.U.M. são Caio Henrique Silva dos Anjos, Franciele da Silva Vieira, Hesming Augusto de Assis, Katiane do Amaral Santana, Maria Antônia Aguiar Ferreira, Maria Rodrigues de Campos e Marília da Silva Souza e Silva.