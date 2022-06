Evento de Santa Bárbara terá show da dupla Althair e Alexandre neste domingo

Festa foi criada em 1997 por antigos ex-moradores da antiga Usina Santa Bárbara - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste / Divulgação

A 23ª Festa da Negadinha será realizada neste domingo, a partir das 9h, em Santa Bárbara d’Oeste. O principal nome da programação artística divulgada pela prefeitura é a dupla sertaneja Althair e Alexandre, que sobe ao palco às 17h. A tradicional festa será realizada no Complexo Usina Santa Bárbara, reunindo história, cultura, gastronomia e atrações artísticas. A entrada é gratuita.

Althair e Alexandre (antes chamados de Athaíde e Alexandre) iniciaram a carreira na década de 1980, e são conhecidos como grandes intérpretes do sertanejo. Alexandre também consolidou sua carreira como compositor, com mais de cinco mil obras. Ele é autor de sucessos nas vozes de Zezé di Camargo e Luciano, João Paulo e Daniel, Chitãozinho e Xororó, Gino e Geno, César Menotti e Fabiano, Rionegro e Solimões, Cleiton e Camargo, e Raça Negra.

A Festa da Negadinha começa à 9h, com missa campal. Na sequência, haverá apresentação da Corporal Musical União Barbarense, às 10h30; a cantora sertaneja Sheila Canova se apresenta ao meio-dia; às 15h, é a vez de Otávio Carloto e Banda, que traz um sertanejo dançante.

O evento conta ainda com uma gastronomia diversificada, realizada pelas entidades APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), Hospital Santa Bárbara, Negadinha da Usina (Confraria há bares que vêm para o bem), Rede Feminina de Combate ao Câncer, Creche SOS, Lions Club Pérola, Centro Espírita Maria Gorete, Creche João Paulo II e Vida e Sobriedade.

A feira de artesanato também marca presença na festa, e 22 artesãos do município levam seus trabalhos manuais, feitos em diversas técnicas e materiais.

A Festa da Negadinha surgiu em 1997 com a proposta de realizar o reencontro dos ex-moradores da antiga usina. A vida social no local foi um importante ponto de convivência no século passado. O local foi desativado em 1995, mas continua sendo um dos pontos de maior identificação do município.