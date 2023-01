Estudante americanense lança livro com personagem autista apaixonado

Obra passa a mensagem que pessoas no TEA podem viver o amor; lançamento será no Centro Comunitário do Jardim São Paulo

O estudante de letras Leonardo Henrique Campos de Oliveira, de 24 anos, lança no sábado (4) o livro “Um autista apaixonado”. O autor de Americana, que também tem TEA (Transtorno do Espectro Autista), busca com a história quebrar preconceitos e mostrar que pessoas no espectro também podem viver uma história de amor. O livro é uma autopublicação.

Leonardo Henrique Campos de Oliveira lança seu livro neste sábado, em Americana – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Ele se caracteriza pelo desenvolvimento atípico, com reflexos na comunicação, interação social e comportamento. O autismo não é uma doença, e também não tem cura. Contudo, um diagnóstico precoce dos sinais do TEA auxilia em um tratamento mais eficaz, pois quanto mais jovem melhor o cérebro responde aos estímulos de educação e comportamento. A chamada neuroplasticidade cerebral é maior nos primeiros cinco anos de vida.

Não há dados da incidência no Brasil e as entidades do país ligadas ao TEA usam levantamentos do CDC (Centro de Controle de Doenças e Prevenção) dos Estados Unidos. O centro calcula que uma a cada 44 crianças é diagnosticada com autismo. A base de dados do CDC indica que os casos vêm aumentando nos últimos anos, e especialistas indicam que o maior conhecimento sobre o TEA está ajudando a ampliar os diagnósticos. Por esses motivos, é importante falar sobre o autismo, principalmente sob a perspectiva de alguém que está no espectro.

No livro de Leonardo, o protagonista é um jovem estudante de letras em uma renomada universidade norte-americana, e se apaixona por uma aluna de sua sala. “O meu objetivo com esse livro é passar a mensagem que pessoas com autismo podem sim viver um romance”, disse o escritor.

Contudo, o protagonista se apaixona por uma aluna de sua sala sem saber que ela tem preconceito contra quem possui TEA. O tema é um dos principais combates do escritor. “Por ser autista, luto para que pessoas com autismo não sofram esse tipo de preconceito”, defende Leonardo.

Mostrando com o próprio exemplo as capacidades de alguém com TEA, Leonardo está lançando seu terceiro livro, que tem 40 páginas.

Os dois anteriores traziam histórias curtas. Leonardo é estudante do curso de letras português-japonês, e faz estágio na Escola Municipal Sylvino Chinelatto, no Jardim da Paz, em Americana.

LANÇAMENTO. O livro “Um autista apaixonado” foi publicado com ajuda da Associação Amigos na Caridade, de Americana. O lançamento está marcado para este sábado (4), a partir das 16h30, no Centro Comunitário do Jardim São Paulo. O endereço é Rua das Poncianas, número 930, no Jardim Glória.

Leonardo estará no local vendendo cada livro por R$ 15 e autografando os exemplares. O evento terá apresentações musicais de k-pop.