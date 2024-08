Estrelado por Nicolas Cage, ‘Longlegs: Vínculo Mortal’ chega aos cinemas nesta quinta

Filme, que também conta com Maika Monroe, estreia nas telonas com o objetivo de ser a melhor obra de terror do ano

O filme de terror “Longlegs: Vínculo Mortal” chega aos cinemas da região nesta quinta-feira (29). Estrelado por Nicolas Cage e Maika Monroe, a produção dirigida por Osgoord Perkins tem o objetivo de ser o melhor filme do gênero deste ano. Internacionalmente, a produção foi lançada em julho, mas chega às telonas brasileiras apenas neste mês.

“Longlegs: Vínculo Mortal” conta a história da agente do FBI Lee Harker (Maika Monroe), que é convocada para reabrir um caso arquivado que envolve um assassino em série autointitulado Longless (Nicolas Cage). Na trama, o serial killer matou diversas famílias sem deixar provas às autoridades.

Longlegs: Vínculo Mortal chega aos cinemas nesta quinta-feira – Foto: Diamond Films/Divulgação

A obra se passa nos anos 1990 e foi inspirada em O Silêncio dos Inocentes, clássico do terror lançado em 1991. O próprio diretor Osoord Perkins, inclusive, confirmou que esse foi o ponto de partida para a execução de Longlegs.

Durante as investigações, Lee Harker descobre uma conexão pessoal com as vítimas do serial killer. Isso faz com que a agente tenha de correr contra o tempo para evitar novos assassinatos de Longless, que é cercado por segredos obscuros.

O filme tem 1h40 de duração e foi produzido pela Saturn Films, empresa produtora de filmes e seriados fundada pelo próprio Nicolas Cage. A verba para a execução de Longlegs: Vínculo Mortal foi de 10 milhões de dólares e superou a marca de 100 milhões de dólares arrecadados mundialmente em bilheteria.

Sinopse

No terror “Longlegs: Vínculo Mortal”, a agente do FBI Lee Harker (Maika Monroe) é designada para um caso envolvendo um serial killer impiedoso que se autointitula Longlegs (Nicolas Cage). O assassino costuma deixar pistas com símbolos nas cenas do crime que apenas a agente é capaz de decifrar. A investigação toma rumos inesperados, enquanto Harker descobre uma conexão macabra com o assassino.

*Estagiário sob supervisão de Valéria Barreira.

Programação

Moviecom – Tivoli Shopping

Longlegs: Vínculo Mortal

Qui., Sex., Sáb., Dom., feriado, Seg., Ter. e Qua. – 17h40, 19h45 e 21h50

Deadpool & Wolverine

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 19h00 e 21h30

Sáb. – 21h45

Dom. e feriado – 16h20, 19h00 e 21h30

Divertida Mente 2

Dom. e feriado – 14h15

Luccas e Gi em: Dinossauros

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h20

Sáb., Dom. e feriado – 14h30

Princesa Adormecida

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h40 e 17h15

Sáb., Dom. e feriado- 14h00 e 15h40

Harry Potter e a Pedra Filosofal

Sáb. – 14h10

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban

Sáb. – 14h10

Harry Potter e a Câmara Secreta

Sáb. – 17h10

É assim que acaba

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h30 e 19h10

Sáb., Dom. e feriado – 16h30 e 19h10

Pisque Duas Vezes

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 21h45 2D Dublado

Dom., Feriado – 21h45 2D Dublado

Harold e o Lápis Mágico

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h45 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 13h50 – 15h45 2D Dublado

Alien: Romulus

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h40 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 21h40 2D Dublado

O Corvo

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 19h20 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 19h20 2D Dublado

Meu Malvado Favorito 4

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 17h20 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 17h20 2D Dublado

Multiplex – Villa Multimall

Deadpool & Wolverine

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18hSáb. e Dom. – 15h15 e 18h

É Assim que Acaba

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h e 20h40

Qui., Sex., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 21h (leg.)

Sáb. – 20h40

Dom. – 15h30, 18h e 20h40

Harold e o Lápis Mágico

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 19h e 21h

Sáb. e Dom. – 17h, 19h e 21h

Harry Potter e a Câmara Secreta

Sáb. 17h10

Harry Potter e a Pedra Filosofal

Sáb. 14h10

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban

Sáb. 20h20