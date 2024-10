Estrelado por Naomi Scott, ‘Sorria 2’ chega aos cinemas nesta quinta 

O sorriso é uma expressão que aponta felicidade, alegria e aprovação. Entretanto, pode se tornar um pesadelo. Nesta quinta-feira (17), chega aos cinemas o terror “Sorria 2”, estrelado por Naomi Scott e que conta a história de uma cantora pop que vive um drama para manter o controle de sua própria vida.

A obra é sequência de “Sorria”, filme lançado em 2022 e que é considerado um dos melhores do gênero nos últimos anos. Na continuação, o comando segue por conta do diretor Parker Finn, que ganhou notoriedade no terror justamente por conta do primeiro filme.

Estrelado por Naomi Scott, “Sorria 2” estreia nesta quinta-feira – Foto: Paramount Pictures/Divulgação

Em “Sorria 2”, Naomi Scott dá vida à estrela pop Skye Riley, uma das principais cantoras do planeta no universo do filme. Vivendo o auge da carreira, a artista começa a ser perseguida pela maldição do sorriso – assim como foi com a Dra. Rose Cotter (Sosie Bacon), em “Sorria 1”. A personagem, inclusive, está presente no elenco da continuação.

O drama de Skye Riley com o sorriso começa quando a estrela pop presencia a morte de um colega dos tempos de escola, Lewis Fregoli (Lukas Gage). Após o incidente, a protagonista passa a enxergar o sorriso perturbador por todos os cantos, incluindo em fãs e parceiros de trabalho. Isso começa a afetar o trabalho da cantora.

Elogios

Em trailer divulgado nesta terça-feira (15) pela Paramount Pictures, são destacadas avaliações feitas pela mídia estrangeira que teve acesso antecipado ao resultado final. “O filme mais assustador do ano”, “obra-prima aterrorizante” e “terror de tirar o fôlego do início ao fim” são alguns dos comentários.

Um dos integrantes do elenco de “Sorria 2” é Ray Nicholson, filho do ator Jack Nicholson. Apesar dos detalhes de seu personagem não terem sido revelados previamente, o trailer indica que será um perverso perseguidor de Skye Riley.

Com 2h12 de duração, o filme para maiores de 18 anos será exibido no cinema Moviecom, do Tivoli Shopping.

Sinopse

Prestes a embarcar em uma turnê mundial, a cantora pop Skye Riley começa a viver experiências aterrorizantes e inexplicáveis. Tomada pelo horror e pela pressão da fama, Skye é forçada a confrontar seu passado para retomar o controle de sua vida antes que seja tarde demais. Sorria 2 é a sequência do sucesso de terror de 2022.

Confira a programação do cinema

Moviecom – Tivoli Shopping

Sorria 2

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h20, 19h e 21h40

Coringa: Delírio a Dois

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 16h30 e 21h15

O Aprendiz

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 16h50

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 21h20 (leg.)

Perfekta: Uma Aventura da Escola de Gênios

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 14h50 e 19h15

Sáb. e Dom. – 14h30 e 19h15

Robô Selvagem:

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h e 19h10

Sáb. e Dom. – 14h50, 17h e 19h10

Tudo Por Um Pop Star 2

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 21h50

A Forja: O Poder da Transformação

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 14h30 e 19h20

Sáb. e Dom. – 14h20 e 19h20

Multiplex – Villa Multimall

Coringa: Delírio a Dois

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h30 e 20h20

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 21h (leg.)

Sáb. e Dom. – 15h50, 18h40 e 21h30

Sáb. e Dom. – 21h20 (leg.)

Robô Selvagem

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h30 e 18h45

Sáb. e Dom. – 13h40, 14h e 16h10

A Forja: O Poder da Transformação

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h40 e 19h10

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 21h30 (leg.)

Sáb. e Dom. – 14h10, 16h40 e 19h10

Sáb. e Dom. – 21h30 (leg.)

Tudo Por um Pop Star 2

Sáb. e Dom. – 18h50