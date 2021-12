Estreia de ‘Homem-Aranha’ mobiliza salas de cinema na região e tem sessões quase esgotadas

“Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades”.

A frase de tio Ben imortalizada nas histórias do Homem-Aranha resume o momento do personagem nas telonas. A pré-estreia do aguardado “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” é hoje, quarta-feira, e o grande poder do personagem em lotar as salas de cinema vem com a responsabilidade de atender às expectativas criadas com o anúncio do Multiverso da Marvel. Com a mistura de linhas temporais, os vilões antigos vão marcar presença no filme.

O filme mobilizou muitas salas de cinema e tem sessões quase esgotadas para as próximas semanas nas salas do Moviecom, do Tivoli Shopping, e Multiplex, presente no Shopping Piracicaba e na Villa Multimall, em Santa Bárbara d’Oeste – nessa última, um cliente comprou 50 ingressos para o sobrinho como presente de Natal.

Peter Parker ocupa um lugar especial entre os super-heróis. Nos últimos 20 anos, sua história ganhou três versões diferentes para o cinema. Muito antes do sucesso da Marvel, o Homem-Aranha já fazia fãs e marcava a infância no início dos anos 2000.

Esse foi o caso do desenvolvedor de sistemas Gustavo Rosolen Brigatti, 21 anos, de Americana, que cresceu com os filmes. “Lembro de assistir várias vezes, principalmente o ‘Homem-Aranha 2’ (2004). Além de ser um personagem que gosto muito, tem todo um apelo emocional por ter sido muito presente na infância”, conta Gustavo.

Moradora de Americana, a estudante Ana Carolina de Almeida Louro, 22 anos, lembra que o Homem-Aranha foi o tema de seu aniversário de seis anos.

“Ouvi das pessoas que super herói não era coisa de menina, mas acredito que só me fez gostar mais e até hoje tenho essa relação bem forte. Tenho ótimas lembranças que surgiram por conta dos filmes, inclusive amizades criadas em filas no cinema”, recorda a estudante.

Empatia

O apelo do personagem está ligado à sua capacidade de estabelecer empatia com o público. A opinião é do americanense e criador de conteúdo Rino Felix. Ele possui um canal no YouTube, o Nerd All Stars, com mais de 500 mil seguidores, onde publica vídeos sobre a cultura pop.

Rino Felix diz que é fácil se identificar com Peter Parker por ele ser uma pessoa normal – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O youtuber aponta que Peter Parker é uma pessoa normal, que precisa se preocupar com aluguel, tem problemas de relacionamentos e vai à escola.

“É muito mais fácil ter uma relação com um personagem assim do que com o Capitão América, Homem de Ferro ou até do Batman, que é um ser humano normal, mas é um milionário. Quando o Homem-Aranha está com a máscara, você pode se identificar mais ainda, porque qualquer um pode estar ali embaixo”, acredita o youtuber.

Expectativa

Além dos vilões antigos, o público também espera em “Sem Volta para Casa” os outros atores que deram vida ao Homem-Aranha – Tobey Maguire e Andrew Garfield. E é exatamente aí que reside o maior risco de decepção.

“A Marvel até agora prometeu uma coisa, se ela só entregar isso de forma bem feita, está ótimo. Mas não podemos julgar o filme por coisas que nós gostaríamos que estivessem lá”, alertou Rino.

Como diria Peter Parker, “podemos não ganhar todas as batalhas, mas devemos dar sempre o nosso máximo”.