Estreia de Barbie tem sessões com ingressos esgotados e público de rosa

Ir ao cinema e não encontrar ao menos uma pessoa vestindo rosa se tornou uma missão praticamente impossível nesta quinta-feira (20). O primeiro dia de exibição de Barbie lotou salas com um público fervoroso, que comprou a ideia de transformar a estreia em um evento fashion para prestigiar um dos filmes mais aguardados do ano.

Público na sessão de estreia ontem, no Moviecom do Tivoli Shopping – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

A professora Letícia Silva Bueno, 26, estava trajada “à la Barbie” na primeira sessão de exibição do filme no Moviecom, do Tivoli Shopping, e tinha a expectativa alta para o longa da boneca, que sempre foi muito fã.

Leticia Bueno “à la Barbie” – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

“Desde pequena eu sempre tive as bonecas. Eu ganhava nos meus aniversários, porque a gente não podia ter sempre que quisesse, então eu sempre pedia Barbie de presente para os meus pais e minhas tias”, contou. Hoje, Letícia não tem mais as bonecas e se arrepende de ter desapegado delas.

Ela acredita que o filme vai surpreender positivamente. “Acho que vai retratar bastante a questão do feminismo e também a questão de quem é o Ken sem a Barbie. Acredito que vai ter uma história meio por trás disso”, disse.

A aposta da pequena Manuela Beatriz Selina, de 9 anos, que foi assistir ao filme acompanhada da mãe e da tia, é que a Barbie vai ter alguns problemas no mundo real.

Blenda, Manuela e Marcela no lançamento de Barbie – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

“Algumas teorias do TikTok falam que o Ken vai ser o vilão do filme, mas eu acho que não. Eu acho que a Barbie vai conhecer o mundo real e vai ter muitos paparazzi, que vão dar dor de cabeça para ela”, disse a menina, que estava eufórica para assistir ao filme.

A mãe de Manuela, a empresária Blenda Nazatto, 27, inclusive pediu para confeccionarem uma roupa inspirada na Barbie principal do filme a pedido da menina. A roupa foi encomendada há dois dias e ficou pronta a tempo. “Ela estava muito ansiosa. Entrei na onda, a gente sempre entra”, brincou.

A atendente Vitória Carvalho, 24, foi ao cinema acompanhada da amiga Jenifer e da irmã mais nova Yasmin – todas vestidas de rosa também – para assistir ao filme em seu primeiro dia de exibição. Os ingressos foram comprados logo na pré-venda, há 15 dias.

Vitoria, Jenifer e Yasmin também aderiram à cor da vez nos cinemas – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

“A expectativa é grande. Na verdade, eu não sei [sobre o enredo], mas estamos com a expectativa bem alta. Não fui atrás de spoiler porque eu quero saber na hora se o filme é bom mesmo, e a gente espera que sim”, disse Vitória, que estava com a expectativa alta com base nas críticas que o longa vem recebendo.

A animação do trio era tamanha que, às 14h30, já estava na fila da pipoca, mesmo os ingressos sendo para a sessão das 17h. A intenção era garantir o combo de pipoca especial do filme, que tem o balde de pipoca com a temática Barbie.

Ingressos esgotados. As sessões de Barbie estão praticamente esgotadas até este domingo (23) no Moviecom, de acordo com o sub-gerente Alan Aparecido da Silva Turci. São oito sessões diárias dedicadas ao filme, totalizando cerca de 1.500 pessoas visitando as salas para ver o longa.

A comoção do público não era esperada pelo cinema, que se adequou à situação com a quantidade de sessões oferecidas, que não é comum para a estreia de um filme.

“A gente teve Vingadores, Homem Aranha e Rei Leão, que foram filmes que deram muita gente, mas, após a pandemia, a Barbie é o primeiro que causa essa movimentação, tanto que o pessoal está todo de rosa, algo que também nunca aconteceu”, disse Alan. Segundo ele, o mais comum é os espectadores irem vestidos com camisetas de heróis.

Para atender a demanda do público, o cinema também preparou uma ação especial para o filme. Nesta sexta-feira, a partir das 19h, duas ‘Barbies humanas’ marcarão presença por lá com um cenário especial para fotos.