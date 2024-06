Estado abre inscrições para o Prêmio São Paulo de Literatura 2024

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, abriu as inscrições para a 17ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura, que vão até o dia 23 de julho.

Serão duas categorias: “Melhor Romance do Ano de 2023” e “Melhor Romance de Estreia do Ano de 2023”. Cada ganhador receberá um prêmio de R$ 200 mil.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site premiosaopaulodeliteratura.sp.gov.br. O processo deve ser realizado pelo autor ou pela editora da obra. No ato da inscrição é preciso anexar o livro na íntegra, em PDF.

Para participar do concurso, a obra deve ter sido escrita originalmente em língua portuguesa, além de ter tido sua primeira edição e comercialização no Brasil, no ano de 2023.

Somente obras no formato impresso, com o número da primeira identificação numérica (ISBN) atribuída pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), podem participar.

Os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail premiosaopaulodeliteratura@sp.gov.br em caso de dúvidas.

“Nesta 17ª edição da premiação, queremos seguir valorizando a literatura brasileira, reconhecendo os nossos grandes escritores e, também, os nossos novos talentos”, disse a secretária Marília Marton.