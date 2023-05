Estacionamento do Welcome Center recebe Cine Geek

O estacionamento do Welcome Center, em Americana, recebe neste sábado (6) a carreta do projeto Cine Geek. Entre as 18h e as 21h, serão exibidos curta-metragens com classificação indicativa livre. O cinema a céu aberto é gratuito e terá distribuição de pipoca de graça.

O projeto é realizado em Americana pela empresa Mosaiky com o Welcome Center e tem apoio do Amigos da Lilica, iniciativa da região voltada a pessoas com deficiências.

Projeto exibirá curta-metragens com classificação livre, neste sábado – Foto: Murillo César Denardo-Mosaiky / Divulgação

Um dos filmes exibidos será “Ian”, da CGI Ian Foundation, curta argentino premiado que conta a história de um menino que nasceu com paralisia cerebral. A programação também traz o premiado “Cuerdas”, de Pedro Solís García, curta espanhol sobre a amizade entre um menino e uma menina.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Serão exibidos ainda curtas independentes, como “Gebonnions”, de Aju Mohan, e produções de alunos da escola franco-canadense ESMA (École Supérieure des Métiers Artistiques).

Os filmes são de vários países e foram selecionados por tratarem de temas como inclusão social, sustentabilidade, meio ambiente e tolerância. Serão instaladas cadeiras e tapetes para o público assistir aos curtas-metragens.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“É uma opção de atividade cultural para quem quer ter uma experiência de cinema, que chega de forma gratuita e democrática”, disse Roberto Parisi, curador responsável pelo projeto.

Lilica disse à reportagem que descobriu a carreta, que é totalmente adaptada para pessoas com deficiência, e articulou a vinda do projeto até a cidade para beneficiar as pessoas com quem trabalha em seu projeto.

A sessão de cinema terá adaptações, como fones de ouvido para pessoas com autismo, audiodescrição para deficiente visuais e tradução em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) para surdos.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

“É muito importante conhecermos o mundo da pessoa com deficiência. É preciso conhecer para respeitar”, defende Lilica.

Ao longo de seus 22 metros de extensão, a carreta carrega, além do cinema ao ar livre, uma mostra de arte e uma oficina. A exposição “Futuro do Pretérito” traz esculturas de fósseis tecnológicos do artista Fabio Souza, e pode ser visitada das 10h às 17h. Também haverá uma oficina de stop motion, mas as vagas para essa atividade já estão preenchidas.

O estacionamento do Welcome Center fica na Avenida São Jerônimo, número 120, Jardim Bela Vista, em Americana.