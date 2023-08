Estação Cultural da Fundação Romi recebe grupo La Follia nesta sexta-feira

As “estrelas da noite”, que dominarão o repertório da apresentação, serão as composições de Vivaldi

O La Follia, grupo brasileiro destaque em música de câmara, é o convidado para a edição de agosto do Projeto “Clássicos em Cena”, em Santa Bárbara d’Oeste. A apresentação será nesta sexta-feira (18), às 20h, na Estação Cultural da Fundação Romi, e será dedicada ao estilo barroco italiano. A entrada é gratuita.

A música de câmara, que será destaque deste mês no projeto, é um termo referente à composições clássicas executadas por formações menores de músicos, diferente de uma orquestra, que tem diversos instrumentos para cada naipe – composto por madeiras, metais, percussão e cordas. Grupos de música de câmara costumam ter um instrumento para cada uma dessas famílias.

Grupo de música de câmara La Follia é o convidado para edição de agosto do Clássicos em Cena – Foto: Divulgação / La Follia

“Na verdade, é um nome genérico que a gente tem para um tipo de música que não é feita para grandes salões. Por exemplo, a música que nós fazemos, do período barroco, era apresentada, em grande parte, nos castelos dos reis e príncipes, e também em instituições, capelas pequenas. Então, significa música para espaços menores. Câmara, na verdade, é um quarto”, explicou a fundadora do grupo, Helena Jank.

No caso do La Follia, o grupo é composto por quatro instrumentistas. À frente do violino está Gláucia Pinotti, Rogério Peruchi na flauta, Cristina Geraldini no violoncelo e no cravo – uma cópia de um instrumento original do século XVIII que aparenta ser um piano – está Jank.

As “estrelas da noite”, que dominarão o repertório da apresentação, serão as composições de Vivaldi, detentor de obras conhecidas do grande público. A sonoridade de Locatelli também será contemplada durante o concerto, assim como de compositores menos conhecidos.

Apesar do caráter clássico e erudito, Helena destaca que a noite é dedicada a quem gosta das músicas mesmo não tendo compreensão. “O importante é que as pessoas que gostam da música clássica, mas não se aproximam porque acham que não vão entender, sintam que não é bem assim. Não é difícil, não é complicado”, disse.

De acordo com ela, a presença do maestro Parcival Módolo, idealizador do Clássicos em Cena, facilita o entendimento do público. Ele acompanha o concerto, intercalando com os números musicais breves comentários sobre os compositores, contexto e história da música, de forma envolvente e descontraída.

“A música clássica tem o seu aspecto sofisticado, certas coisas precisam ser estudadas para entender, mas nem toda música é assim. Nesse repertório que vamos tocar, quase tudo se originou em momentos populares e de alegria coletiva, que não tem nada dessa coisa muito intelectual, que precisa estudar para entender. É um aspecto da música clássica que basta gostar, basta ouvir e sentir, e depois reagir conforme o seu sentimento”, comentou Helena.

O projeto “Clássicos em Cena” foi criado pelo maestro Parcival Módolo em 2000, em parceria com o produtor cultural Antoine Kolokathis, fundador da Direção Cultura. O objetivo foi difundir música clássica e instrumental de forma gratuita e acessível ao público em geral.

La Follia – Formado pela cravista Helena Jank, Rogério Peruchi, Glaucia Pinotti e Cristina Geraldini, o La Follia formou-se há 10 anos, em circunstâncias que remetem a um período específico da música europeia. Follia é um termo usado para uma modalidade musical do período barroco, que surgiu em Portugal, na segunda metade do século XV, ligada a eventos cantados e dançados. A música era baseada em uma estrutura muito simples sobre a qual músicos improvisavam livremente ou seguiam indicações de improvisação fornecidas pelos compositores.

Acontece: Clássicos em Cena em Santa Bárbara d’Oeste