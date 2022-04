Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara tem início neste sábado

A peça conta a história do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo - Foto: Divulgação - Prefeitura de Santa Bárbara

O Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste começa neste sábado (9) no Teatro Municipal Manoel Lyra. No total, são nove dias de apresentações entre 9 e 17 de abril, sempre às 20h.

A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser reservados com antecedência. A peça conta a história do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Com roteiro de Denis Espanhol, ele parte do Livro do Apocalipse e acompanha o apóstolo João.

Esta é a primeira vez que o espetáculo será apresentado no Teatro Manoel Lyra. “Conseguimos manter a essência, o sentimento e a potência estética. Os atores estão afinados para se relacionar com o público e vão perambular pela plateia. Temos também uma cenografia muito dinâmica, favorecendo a história, e uma iluminação desenhada para essa edição. O olho no olho vai ser bem potente e isso vai engrandecer ainda mais a emoção do público”, convidou o diretor artístico Otávio Delaneza.

Estão sendo disponibilizados 509 ingressos por dia de espetáculo. Até a semana passada, no primeiro lote, 1,9 mil ingressos haviam sido adquiridos. As entradas podem ser reservadas na bilheteria do teatro ou no site da Secretaria de Cultura, o culturasbo.com, devendo ser retirados no dia da apresentação, até 19h. É possível reservar um ingresso por CPF para cada data do espetáculo. M.Z.