Espetáculo tem Família Addams como tema em Americana

Uma família um tanto quanto peculiar, disfuncional e amedrontadora. A Família Addams atravessou gerações e conquistou a paixão do público e, agora, terá um novo capítulo de suas peripécias contado no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. A escola de dança Art American Dance apresenta o espetáculo “A Família Addams – Musical”, neste sábado (9) e no domingo (10), sempre às 19h30.

Wandinha está apaixonada e precisa que os Addams sejam normais ao menos por uma noite – Foto: Art American Dance

Nesta história musical, Wandinha já entrou na fase adulta e está apaixonada por Lucas Beinekes, um rapaz de uma família tradicional e sem nenhuma anomalia – característica dos Addams. A “princesa das trevas” decide colocar as famílias frente a frente durante um jantar em sua casa e seu único pedido é que sua família seja normal por apenas uma noite.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Enquanto isso, cada personagem vive seus conflitos e guarda seus segredos. De forma leve e divertida, o musical faz com que o público reflita sobre amor e família de outra maneira.

O espetáculo é baseado no premiado musical de mesmo nome da broadway e não ficará para trás com toda a dedicação e preparação da equipe da Art American Dance. O elenco interpreta e canta as músicas que compõem o espetáculo ao vivo, ao estilo das grandes produções do teatro estadunidense.

Na parte da dança são coreografias inéditas nas mais diversas modalidades que compõem o espetáculo: ballet, jazz, hip hop e jazz funk. Além disso, os figurinos, maquiagens e adereços dão o “tom” necessário para a produção, que ganha uma atmosfera de halloween fora de época.

O espetáculo envolver cerca de 150 pessoas entre elenco e produção – Foto: Art American Dance

O musical “A Família Addams” tem cerca de 150 pessoas envolvidas na apresentação e produção, que vão desde os alunos da baby class 1, que conta com crianças de 2 anos e meio, até os adultos nas diversas modalidades. Além disso, também estão envolvidos a equipe de professores, e a produção, que cuida do som, luz e elementos aéreos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Foi um desafio e uma experiência maravilhosa adaptar o musical para a Art American Dance e tenho certeza que toda plateia irá rir e se emocionar com o espetáculo”, disse a diretora da escola de dança e do espetáculo, Daniela Fortunato.

Apesar de parecer só mais uma história “horripilante” da Família Addams, a diretora aponta que a temática presente no enredo do musical causa reflexão. A proposta é que o público possa pensar um pouco mais sobre a própria família, além de refletir o que é ser “normal”.

“A Família Addams – Musical” – Foto: Art American Dance

“Vai ser um espetáculo muito gostoso de assistir. Como a gente tem diversos estilos de dança e as músicas são muito marcantes e fortes, não é aquela coisa parada, cada momento tem alguma coisa diferente acontecendo. Além de que o nosso elenco está super preparado e vai fazer ao vivo”, disse.

Concepção

O desejo por fazer esse musical é um sonho antigo de Daniela, desde que viu o espetáculo há anos atrás na capital paulista. “Me apaixonei pela narração, músicas, contexto, o ambiente e o humor que ele proporciona a plateia”, disse.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Agora, com a montagem da própria escola, as expectativas são “grandes” ao ver o resultado dos ensaios. “Tenho certeza que todo mundo que for assistir vai gostar muito do espetáculo, porque ele está imperdível.”

INGRESSOS

As entradas para o espetáculo “A Família Addams – Musical” estão sendo comercializadas pelo site www.entravip.com.br. Os valores vão de R$ 65 (meia-entrada) a R$ 130 (inteira). Os ingressos para a primeira data já estão praticamente esgotados e a disponibilidade deve ser consultada.