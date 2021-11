Espetáculo sobre sete pecados estreia neste sábado

A Cia. Finibus, de Americana, estreia neste final de semana o espetáculo “O Pecado Nosso de Cada Dia” em formato online. Haverá exibições no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h, no canal do YouTube da companhia. Os ingressos serão por contribuição voluntária via Pix.

“O Pecado Nosso de Cada Dia” tem direção de Marcelo Porqueres, dramaturgia e criação colaborativa do grupo – Foto: Divulgação

O espetáculo retrata os sete pecados capitais e as diferentes formas que assumem na sociedade. O texto levanta questionamentos, como até que ponto é pecado quando não se sente culpa, se o peso dele foi transformado ao longo dos anos e se pecar é um conceito individual.

“Esse processo foi uma descoberta de como estamos consumindo estes pecados diariamente e nos faz refletir sobre o nosso consumismo descontrolado”, disse João Nalão, diretor da companhia e que atuou na peça.

O processo de criação foi híbrido e conta com três partes. Na primeira, os atores trabalharam individualmente e trouxeram propostas baseadas no teatro virtual ao vivo para representar a vaidade, a preguiça, a avareza e a luxúria. Na segunda, sobre a ira e a inveja, o grupo trabalhou em duplas com cenas gravadas. Na última parte, todos trabalharam com o pecado da gula, escolhendo qual método usar.

“Foi um processo de novas experiências e aprimoração, o que fez com que cada um saísse da zona de conforto e trabalhasse também em uma direção individual, controlando som, luz e buscando possibilidades dentro de casa”, contou a atriz Renata Calixto.

“O Pecado Nosso de Cada Dia” tem direção de Marcelo Porqueres, dramaturgia e criação colaborativa do grupo. O canal da companhia no YouTube é o “Finibus”.