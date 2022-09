Espetáculo retrata os passos dos povos originários

O Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe na quinta-feira (15), às 20h, o espetáculo “Donos da Terra”, da Faces Ocultas Cia. de Dança. A apresentação terá entrada gratuita e distribuição de ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro.

O espetáculo de dança contemporânea retrata a importância da cultura indígena para a formação social. Concebido por Arilton Assunção, ele utiliza músicas tradicionais indígenas e canções populares brasileiras, como “Um Índio”, de Caetano Veloso.

A montagem também terá discursos interpretados pelos bailarinos, reflexões sobre fatos históricos e sobre a necessidade de preservação da cultura dos povos originários.

O espetáculo retrata a importância da cultura indígena para a formação social – Foto: Nanah D’Luize Studio

O espetáculo se propõe a desenhar a influência da sociedade contemporânea na tradição de suas raízes. As diversas imagens dos indígenas na sociedade, como herói, bom selvagem, preguiçoso ou protetor da natureza, serão alvo de reflexão no espetáculo.

Isso porque são estereótipos que deixam de lado o aspecto mais importante – o de ser humano pertencente a um lugar, com sua história e cultura. O espetáculo “Donos da Terra” é realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio do PROAC Editais.

A Faces Ocultas Companhia de Dança é da cidade de Salto (SP). O grupo foi fundado em 1997 pelo bailarino e coreógrafo Arilton Assunção. Presente nos principais festivais e mostras de dança, a companhia já acumula mais de 250 prêmios nacionais e internacionais.

O grupo prioriza linguagens contemporâneas em suas coreografias e desenvolve linguagem própria de dança. A companhia também realiza ações de inclusão social, como o Projeto Primeiros Passos, onde bailarinos oferecem oficinas gratuitas para crianças.

OFICINA. A Faces Ocultas promove em Santa Bárbara d’Oeste uma oficina gratuita de dança com o professor Arilton Assunção. A atividade será realizada no dia 15 de setembro, das 13h30 às 15h, no Teatro Manoel Lyra. Para participar, é preciso ter a partir de 13 anos. São 25 vagas, que devem ser reservadas mediante inscrição em link disponível no site da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

O espetáculo de dança “Donos da Terra” se apresenta nesta quinta-feira,

O endereço é Rua Joõa XXIII, 61, Centro de Santa Bárbara d'Oeste.