Espetáculo premiado ‘E o Sol Avermelhou’ terá sessões gratuitas em Santa Bárbara

A peça teatral premiada como Melhor Espetáculo do 11º Festival Nacional de Teatro de Mogi Guaçu, “E o Sol Avermelhou”, da barbarense Cia Arte-Móvel, terá sessões gratuitas a partir deste sábado no Centro Cultural e Biblioteca “Léo Sallum”, em Santa Bárbara d’Oeste. O espetáculo tem apresentação em três dias e terá acessibilidade para deficientes visuais e auditivos.

“E o Sol Avermelhou” mostra heroína em busca do reequilíbrio da natureza – Foto: Otávio Delaneza

A primeira sessão será neste sábado (9), às 20h. As apresentações seguem na semana seguinte com mais três sessões, duas na segunda-feira (11), às 10h e às 14h, e a última na terça (12), às 10h. O Centro Cultural e Biblioteca “Léo Sallum” está localizado na Rua do Algodão, 1450, no bairro Cidade Nova.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O espetáculo “E o Sol Avermelhou” teve a obra “Os Retirantes”, de Cândido Portinari, como ponto de partida para sua criação. Nela, o artista estampa a secura e o sofrimento nos olhos dos andantes, que enfrentam uma trajetória de calor e poeira.

Com essa base, a peça traz a história de uma pequena família de retirantes que migra de vilarejo em vilarejo em busca dos bens naturais perdidos. Andam, perambulam e caminham. No curso dessa vereda avistam um povoado místico, onde descobrem que somente a “Filha da Terra” poderá restaurar o equilíbrio e salvar a humanidade.

Na história descobrem que Cândida, integrante da família, é esta heroína . A potência feminina é um elemento de destaque na construção da narrativa, que busca dar às mulheres “o lugar de ação e transformação que lhes é inerente e devido”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“A peça é extremamente contemporânea. A busca é justamente refletir sobre o aquecimento global e a situação da natureza por conta das ações humanas”, disse a atriz e diretora de produção do espetáculo, Lays Ramires.

Espetáculo tem apresentações gratuitas em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Samuel Oliveira

De acordo com ela, a dramaturgia caminha para essa conscientização através da poesia. “Na verdade, a montagem surgiu justamente dessa nossa preocupação com os caminhos que a humanidade vem tomando, prejudicando a natureza de forma inconsequente”.

Além disso, a peça apresenta outros detalhes considerados simbólicos, como a potência feminina.

“É onde a ‘filha da terra’, nossa heroína consegue restaurar o equilíbrio da natureza, também a relação de mãe e filha, que não depende apenas do laço sanguíneo, mas sim do afeto. São muitas camadas simbólicas que deixam o espetáculo rico em reflexões e imagens.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O projeto é realizado com recursos da LPG (Lei Paulo Gustavo), por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

Acessibilidade na montagem

Todas as sessões de apresentação de “E o Sol Avermelhou” terão tradução simultânea em Libras e audiodescrição. A prática de incluir a língua de sinais nas montagens da Cia é recorrente, e incluída nas peças sempre que possível.

A Lei Paulo Gustavo, pela qual as sessões do espetáculo são viabilizadas, tem uma premissa que direciona parte do recurso do projeto à acessibilidade. Lays explica que cada grupo e companhia decide o que consegue atender de acordo com o perfil do seu trabalho.

“Nós nos esforçamos bastante para conseguir contemplar tanto um intérprete de libras, quanto o serviço de audiodescrição. Conseguimos contratar profissionais certificados para essas ações para garantir um bom atendimento a todos os espectadores”, disse.