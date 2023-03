Espetáculo ‘O menino e a Cerejeira’ se apresenta no TM

Trabalho da cia Borbolina foi inspirado em uma obra do filósofo e escritor japonês Daisaku Ikeda - Foto: Eduardo Petrini

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe na sexta-feira (17), às 19h, o espetáculo infantil “O menino e a Cerejeira”. O trabalho da cia Borbolina foi inspirado em uma obra do filósofo e escritor japonês Daisaku Ikeda. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar os ingressos.

A peça conta a história da profunda amizade entre um menino e um idoso que cuida da única cerejeira que sobreviveu aos ataques da guerra no Japão. São usados elementos da cultura oriental, como taikôs (tambores do Japão), paineis e bonsai. A peça tem trilha sonora original.

“Há seis anos, quando estreamos, jamais imaginaríamos o cenário desafiador que a humanidade vivencia hoje. Ainda nos refazendo da terrível crise mundial de saúde, e guerras tirando o direito à vida e dignidade das pessoas. Estamos enfrentando um rigoroso inverno social, e agora é a esperança que tem que falar mais alto. Por dias melhores”, disse Stella Tobar, que assina a direção e dramaturgia do espetáculo.

O espetáculo tem realização pelo Proac (Programa de Ação Cultural) e Governo do Estado de São Paulo. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro ou então no site www.entravip.com. A produção sugere a doação de um quilo de alimento não perecível.

OFICINA

A cia Borbolina realiza no sábado (18), das 10h às 13h., a oficina “O ator-criador-produtor”. Ministrado por Stella Tobar, atriz, diretora e produtora cultural, o encontro abordará estratégias para a realização de um trabalho artístico quando o artista tem que se autoproduzir, seja por meio de leis de incentivo, cooperativismo ou independente.

O Workshop será no CCL (Centro de Cultura e Lazer) Americana. As inscrições devem ser feitas através do email borbolinacompanhia@gmail.com, com o envio do currículo.