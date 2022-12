Espetáculo musical traz para os palcos do Lulu Benencase a história de ‘Tarzan’

Os palcos do Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebem neste final de semana uma mega produção. Cerca de 100 bailarinos da escola Twist Dança vão apresentar “Tarzan”, contando através de músicas, coreografias e teatro a história que encantou gerações. As apresentações serão no sábado (3) e domingo (4), às 19h30. Os ingressos estão à venda, com preço promocional até esta sexta-feira (2).

A história de Tarzan foi criada em 1912 pelo escritor americano Edgar Rice Burroughs, e contada ao longo de vários volumes. A obra foi transformada em filme de animação pela Disney em 1999 e em um live-action em 2016.

Bailarinas durante ensaio para o espetáculo do final de semana – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Há mais de 100 anos encantando o público, a história começa com um casal que desembarca na selva africana com o filho bebê. Os pais acabam morrendo e a criança é adotada por gorilas, que o criam como um igual. Tarzan se torna um homem forte e selvagem. Mas o aparecimento de seres humanos na floresta o deixará dividido entre a vida natural e a civilização.

O espetáculo tem cerca de 20 coreografias embaladas por sucessos da trilha sonora do filme “Tarzan” (1999), como “No Meu Coração Você Vai Sempre Estar”, “Dois Mundos”, “Grande Homem” e “Destruindo Acampamento”. Os figurinos e a cenografia retratam a fauna e a flora em um cenário mágico.

“Escolhemos Tarzan por ser um filme que agrada adultos e crianças e proporciona momentos de união entre as famílias. Está muito bonita a montagem, as coreografias estão lindas e o espetáculo está muito bem ensaiado”, declarou a bailarina Eliana Favarelli, diretora da Twist e bailarina de sucesso internacional.

O espetáculo teve um longo período de montagem, começando no início do ano com a definição do tema junto aos alunos e a concepção das coreografias por cada professor. No segundo semestre, houve a intensificação dos ensaios e o espetáculo começou a tomar forma. “É uma trabalheira louca, muita gente envolvida”, contou Eliana.

Além dos alunos da escola Twist, o espetáculo conta também com 14 membros do Espaço Dançar, grupo profissional de bailarinos e professores de dança.

A própria Eliane se apresenta na montagem. Ao lado de Reginaldo Sama, ela abre o espetáculo com um aéreo. A dupla de dançarinos faz os pais do Tarzan na primeira cena. Em um segundo momento, Eliana será um dos gorilas do grupo que acolheu Tarzan.

O espetáculo “Tarzan” se apresenta no sábado e no domingo, às 19h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Os ingressos custam R$ 70 (meia-entrada e antecipado até hoje) e R$ 140 (inteira). Eles podem ser comprados no site www.entravip.com.br ou na bilheteria. O endereço é Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Mais informações pelo (19) 3405-5622 ou (19) 34461-3045. O espetáculo tem duração de 90 minutos e classificação livre.