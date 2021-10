Espetáculo musical ‘Mundo Caduco’ estreia quinta-feira em Campinas

Espetáculo do Grupo Espaço Dançar, de Americana, conta com 18 bailarinos, com dança contemporânea e estilo livre

O espetáculo musical “Mundo Caduco”, do Grupo Espaço Dançar, de Americana, leva para os palcos toda a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Refletindo sobre dois poemas do escritor, “Mãos Dadas e “Elegia 1938”, a montagem aborda os desafios do mundo atual e a necessidade de fortalecer a união.

O espetáculo vai estrear quinta-feira, às 20h, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, em Campinas. Se em “Elegia 1938” o poeta fala sob a perspectiva do ano que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, hoje os versos seguem fazendo sentido para o atual mundo caduco, segundo a diretora do espetáculo, Eliana Favarelli.

Inspirado em poemas de Drummond, “Mundo Caduco” utiliza dança contemporânea e estilo livre para refletir sobre a sociedade – Foto: Nanah d’Luize / Divulgação

“Não só a pandemia, mas um monte de coisas que faz a gente repensar. Drummond cita o mundo caduco da época da guerra, estava tudo uma loucura, mas estamos nessa mesma situação, está caduco de novo”, argumentou a diretora.

Mesmo abordando essa temática, o espetáculo é alegre e tem uma mensagem positiva, muito ligada ao poema “Mãos Dadas”.

“Ele fala, na poesia, que vivemos certas situações que só dá para sairmos juntos, o espetáculo é mais ou menos nessa linha. No mundo atual, com nossas diferenças, tudo que hoje em dia a gente briga é por liberdade, igualdade de gênero… A arte ajuda com tudo isso, é mais ou menos o que penso no espetáculo”, destacou Eliana.

A apresentação conta com 18 bailarinos, com dança contemporânea e estilo livre. Com a participação especial do Laboratório da Dança, de Santa Bárbara d’Oeste, e do bailarino Reginaldo Sama, o espetáculo tem direção de Edinei Annanias, Fernanda Araújo e Eliana Favarelli.

A escolha pela estreia no Teatro Oficina do Estudante, em Campinas, se deu pelo fato de que o Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, está em reformas, e o Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, estava com as agendas cheias.

“Recebemos a proposta e decidimos por Campinas, que estava mais vazio de espetáculos na época”, disse Eliana.

A diretora convidou o público a prestigiar a estreia no teatro campineiro. “É um espetáculo muito bonito, muito leve. Com uma hora e quinze minutos, tem uma ideia muito bacana e não é cansativo. Apesar de falar de problemas, também diz coisas boas. É muito variado”, finalizou a diretora Eliana.

Acontece

O espetáculo “Mundo Caduco” será apresentado quinta-feira, às 20h, no Teatro Oficina do Estudante. Os ingressos custam R$ 30 antecipado no site Ingresso Digital, ou R$ 60 na hora da apresentação. O teatro fica na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina, em Campinas.