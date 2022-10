Espetáculo ‘Monstro Rei’ marca estreia de grupo barbarense neste domingo

“Monstro Rei” fala sobre família, união e autoconhecimento - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Contando e cantando suas histórias, na busca de um novo lar, Mulher, Menina, Menino, Andarilho e Cigano, se movem até que seus pés decidem repousar. Em tal momento, se encontram com aquilo que tanto fugiam. O que os assombra? Um monstro? Um rei? Até onde esse canto pode chegar?”.

Esta é a sinopse do espetáculo infantojuvenil “Monstro Rei”, uma produção teatral independente e inédita do NAC (Núcleo Artístico Corpus), coletivo barbarense. A apresentação será neste domingo (9), às 20 horas, no Teatro Municipal “Manoel Lyra”.

Livremente inspirada nos livros “O menino do dedo verde”, de Maurice Druon, e “No castelo do Ego”, de Rafael Ranieri, com linguagem e dramaturgia próprias, “Monstro Rei” faz alusão a possíveis estilos de vida cigana, mostrando cores, músicas, alegria e resiliência perante a itinerância. Dentre as temáticas abordadas estão família, união e autoconhecimento.

“Existe uma grande dúvida no ar: Quem são esses monstros? Onde eles estão? E, ao longo do espetáculo, os personagens vão contando e cantando a história de como eles saíram de sua tribo original”, revela Lucas Casagrande, ator e diretor de iluminação e figurino.

“É uma peça leve, tranquila, sutil, muito simbólica, que faz essa reflexão: quem são os monstros de quem a gente tanto foge na vida”, completa.

A peça é uma construção coletiva. É resultado de oito meses de pesquisa, que possibilitaram aos intérpretes-criadores de cena – Carolina Brito, Daniel Romano, Gregory Davi, Lucas Casagrande e Victória Oliveira – a criação de dramaturgia e linguagem próprias no espetáculo. O texto é de André Lima, orientação musical de Bete Diva e orientação de pesquisa de Felipe Vieira Souza.

Desde 2016, o NAC atua nas artes da cena com diferentes elencos para projetos como esquetes teatrais, performances, coreografias, dramaturgias e encenações para escolas de dança e aulas de teatro.

Entretanto, a apresentação de “Monstro Rei” é um momento único para os integrantes do grupo, segundo Lucas, por ser a primeira peça de teatro produzida exclusivamente pelo NAC. Para isso, além de dedicação exclusiva ao projeto, os intérpretes-criadores fizeram uma vaquinha on-line para arrecadar fundos para compor figurinos e cenários.