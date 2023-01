Espetáculo inspirado em cordel retoma Campanha de Popularização do Teatro

Festival inicia segunda semana de apresentações com a peça “Conselheiro do Sertão”

A literatura de cordel inspira o espetáculo “Conselheiro do Sertão”, que retoma nesta quinta-feira (12) a Campanha de Popularização do Teatro, promovida pela Prefeitura de Campinas. O festival entra em sua segunda semana e segue até 5 de fevereiro no Teatro Municipal Castro Mendes. Até domingo, serão cinco espetáculos a preços populares.

“Conselheiro do Sertão” é um espetáculo autoral da Cia Odu, de Hortolândia, e nasceu de um trabalho de pesquisa cênica. Na peça, o público acompanha o sertanejo Zé, um personagem intemporal com uma trajetória marcada por problemas sociais.

“Trata-se de uma tragicomédia, que foi retratada e inspirada na literatura de cordel e nos seus folhetos. Esta é a história de um sertanejo solitário e muito sonhador disposto a enfrentar todos os desafios impostos pela vida para viver um amor”, apresentou a autora do texto e diretora Gigi Nogueira.

O espetáculo usa uma linguagem simples e concepção lúdica. Um dos objetivos é despertar no público o interesse pela cultura popular brasileira.

Na tragicomédia “Conselheiro do Sertão”, o sertanejo Zé luta contra problemas sociais para conseguir viver o sonho de um grande amor – Foto: Raquel Magalhães

Apresentado inicialmente em sessões virtuais, “Conselheiro do Sertão” faz sua estreia presencial no Castro Mendes nesta quinta-feira, às 20h. Uma nova sessão acontece na sexta-feira, no mesmo horário. A classificação etária é 14 anos.

PROGRAMAÇÃO. Metade dos espetáculos da Campanha de Popularização do Teatro é voltada para o público infantil. Neste final de semana, o Castro Mendes recebe no sábado (14) o teatro infantil circense “Show Mágicos sem Fronteiras”.

No domingo (15), é a vez de “Mistérius”, da Família Burg. A peça mescla as técnicas de palhaçaria clássica e mágica, com truques que envolvem desaparecimentos e transformações utilizando objetos e até mesmo pessoas. As duas apresentações infantis começam às 15h e têm classificação indicativa livre.

Mais dois espetáculos adultos se apresentam no final de semana. Às 20h de sábado sobe ao palco “Antes só do que mal casado”, uma comédia sobre as diferenças entre homens e mulheres, com classificação de 16 anos. No domingo, às 19h, será apresentada a peça “Aí penduro meu vestido”, um espetáculo sobre a pintora mexicana Frida Kahlo, indicado para público a partir de 12 anos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Campanha de Popularização do Teatro busca promover o acesso da população ao Teatro Municipal, divulgar produções da cidade e região, democratizar a participação de grupos teatrais e criar oferta cultural nos meses de janeiro e fevereiro, considerados baixa temporada para o teatro. Os ingressos para cada um dos espetáculos custam R$ 20 (inteira e na hora) e R$ 10 (meia-entrada e antecipados). Eles podem ser comprados no site teatrocastromendes.com.br.

Ao longo das quatro semanas da Campanha, serão apresentados 20 espetáculos, metade deles adultos e metade para o público infantil. A programação completa está disponível no Portal da Cultura de Campinas.

O Teatro Municipal Castro Mendes fica na Rua Conselheiro Gomide, 62, Vila Industrial. Informações pelo telefone (19) 3272-9359.