Espetáculo infantojuvenil reúne teatro de sombras, máscaras, música e audiovisual

O que seria do mundo real sem a fantasia? Seria a fantasia uma parte essencial deste nosso mundo, intrínseca ao ser humano e às nossas vidas? Impulsionados por estas questões, e inspirados pela obra clássica “História Sem Fim”, do autor alemão Michael Ende, um coletivo de artistas de Campinas estreia nesta quinta-feira (27) o espetáculo “O Livro de Todas as Respostas”.

Haverá seis apresentações seguidas, na quinta, sexta-feira (28) e sábado (29), às 11h30 e às 20 horas, gratuitamente através do canal homônimo no YouTube. Os artistas também criaram um perfil no Instagram onde compartilham com o público informações, curiosidades e o making of de todo o processo de criação.

Através da fantasia, espetáculo expoe temas essenciais da vida cotidiana – Foto:

Depois das apresentações noturnas haverá uma conversa ao vivo com integrantes do projeto, que foi contemplado pelo Edital Proac Expresso Lei Aldir Blanc, promovido pelo Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A produção usa a fantasia para expor temas essenciais da vida cotidiana, como a dúvida que jovens e adolescentes enfrentam ao tentar escolher uma profissão, e a pressão que sofrem da família e da sociedade.

A narrativa conta a história de Elisa, uma adolescente que vive com seu pai, e está se questionando sobre o que quer fazer quando crescer. A relação dos dois é abalada quando a menina tenta esconder uma nota ruim do boletim escolar. Chateada, ela desabafa com um motorista de aplicativo sobre a pressão que sofre do pai com relação ao seu futuro.

Christopher, o bondoso motorista, sugere que ela visite o Mago de Todas as Perguntas, pois ele seria o único que poderia ajudá-la com suas questões. Porém, mal sabia Elisa que, ao visitar o tal mago, precisaria percorrer uma longa jornada fantástica em busca do livro que contém as respostas para sua vida.

“O Livro de Todas as Respostas” é um espetáculo audiovisual filmado, concebido com o objetivo de criar e descobrir uma nova linguagem cênica que mistura teatro de máscara (através das máscaras inteiras expressivas pesquisadas pelo diretor e ator Cadu Ramos), teatro de formas animadas (como luz e sombra, recortes em papel e lightbox – investigados pelo diretor de arte e também ator Virgílio Guasco) e a linguagem do audiovisual (conduzida pelo cineasta e videomaker Levi Munhoz).

Todos os elementos visuais foram confeccionados artesanalmente pelos próprios integrantes do coletivo, além da trilha sonora e dramaturgia, que foram criados especialmente para o espetáculo.

Também compõe a ficha técnica do espetáculo atuação de Bruna Munhoz, Cadu Ramos e Virgílio Guasco; Felipe Macedo na direção musical, Bruna Meneguetti com roteiro e dramaturgia, figurino de Laura Françozo, iluminação de Érico Damineli, identidade visual de Maria Faria, produção executiva e administrativa do Coletivo Caju Cultura.