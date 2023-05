Espetáculo infantil ‘O Mundo de Hundertwasser’ chega à região

Espetáculo é inspirado na vida e na obra do pintor, arquiteto e ambientalista austríaco Hundertwasser - Foto: Georgia Branco - Divulgação

Em turnê pelo Interior, o espetáculo infantil de circo-teatro “O Mundo de Hundertwasser”, da Cia Vadabordo, faz sessões gratuitas em Santa Bárbara d’Oeste, no dia 20, e em Americana, no dia 21.

O Mundo de Hundertwasser é um espetáculo de circo-teatro voltado para todos os públicos, inspirado na vida e na obra do pintor, arquiteto e ambientalista austríaco Hundertwasser, e na sua relação com a arte, a arquitetura e a ecologia.

A peça conta a história de Branca, uma menina tecnológica que não sabe usar as cores e só se relaciona com aparelhos modernos, até que tem a sua rotina alterada quando um artista surge, convidando-a a olhar o mundo através de telas e janelas vivas.

A encenação foi indicada ao Grande Prêmio da Crítica da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) e ganhador do Prêmio Aplauso Brasil em 2018. As apresentações serão em duas sessões diárias em cada cidade, às 11h e às 15h. Em Santa Bárbara, o espetáculo será apresentado no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, na Avenida Monte Castelo, 1000, enquanto em Americana as apresentações serão no Teatro Municipal Lulu Benencase, na Rua Gonçalves Dias, 696.