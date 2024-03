Espetáculo infantil ‘Ir e Vir: Cidadão Vigilante’ passa pela região a partir desta quarta-feira 

A peça tem autoria de Almir Pugina, o dramaturgo responsável pelo texto do Via Crucis 2024

O espetáculo infantil “Ir e Vir: Cidadão Vigilante” tem apresentação gratuita em quatro cidades da região: Americana, Hortolândia, Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste, respectivamente. A encenação, que começa nesta quarta-feira (6), tem texto do dramaturgo Almir Pugina, que também é responsável pelo espetáculo Via Crucis deste ano.

Peça “Ir e Vir: Cidadão Vigilante” terá oito apresentações gratuitas na região – Foto: Rafa Serra

Voltado para crianças entre 6 e 12 anos, a peça ‘Ir e Vir: Cidadão Vigilante’, é um espetáculo de 40 minutos que conta a história dos colegas de escola Gael, Valentina e Lucas, convocados para o desafiante Quiz do Cidadão Vigilante.

Determinados a ganhar o prêmio, eles mergulham em uma pesquisa no mundo virtual do jogo Ir e Vir, onde conhecem Irevinda e seus assistentes, Semáforo e Coninho. Juntos, embarcam em uma missão para promover a segurança no trânsito e a sustentabilidade urbana.

A peça destaca a importância da cidadania, saúde e segurança de forma leve e divertida, oferecendo entretenimento educativo para o público infantil e incentivando a cooperação entre amigos.

“A peça [..] busca, por meio de uma linguagem simples, se aproximar do universo das crianças. Elas vão aprender enquanto brincam com os personagens”, explica o coordenador do projeto Caminhos em Cena, João Paulo Vital.

Em Americana, “Ir e Vir: Cidadão Vigilante” será apresentada no CIEP Anísio Teixeira, às 09h e às 13h, com entrada gratuita e classificação livre. A peça é uma iniciativa da Companhia de Teatro Parafernália, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o patrocínio do Instituto CCR, na área de atuação da CCR AutoBAn.

O espetáculo tem o objetivo de conscientizar o público infantojuvenil sobre a importância da mobilidade urbana e da sustentabilidade. A peça irá percorrer 87 cidades, com 200 apresentações em cinco estados, com a expectativa de atender cerca de 30 mil participantes.

Os personagens Gael, Valentina e Lucas foram convocados para o desafiante Quiz do Cidadão Vigilante – Foto: Rafa Serra

A encenação será realizada em datas consecutivas em Hortolândia e Sumaré, nos dias 7 e 8 de março. Na primeira, o espetáculo se instala na EMEF Profª Marleciene Priscila Presta Bonfim, e tem sessões da peça às 10h e 13h30, enquanto em Sumaré a peça será na Escola Municipal Jardim das Estâncias, às 9h50 e 13h30.

“Ir e Vir: Cidadão Vigilante” retorna a região no dia 14 para apresentações em Santa Bárbara d’Oeste. No município as sessões serão no CIEP Dom Eduardo Koaik, às 10h30 e às 13h30.

Durante a peça também serão distribuídas mais de 30 mil cartilhas educativas contendo jogos, brincadeiras e informações sobre educação no trânsito, inclusão social e mobilidade urbana, além de um adesivo.

Texto de Almir Pugina

“Com o espetáculo: Ir e Vir – Cidadão Vigilante eu queria que a criança se enxergasse como um agente da mobilidade urbana, e eu trouxe, no texto, uma linguagem que se aproxima da sua realidade”, disse o dramaturgo Almir Pugina.

Almir Pugina é o dramaturgo responsável pela peça – Foto: Prefeitura de Santa Barbara d’Oeste

De acordo com ele, conversar com o público infantil é um desafio, mas também “uma honra”. “Para mim, como autor, poder contribuir através do exercício da minha profissão para a melhoria da vida das pessoas, é muito gratificante”.

Almir foi um dos fundadores da Companhia de Teatro Parafernália e teve sua primeira obra escrita para o grupo, uma adaptação da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, intitulada Fulanos de Tal.

Em sua carreira, Pugina já escreveu 15 espetáculos e pelo menos 25 projetos culturais, além de ministrar palestras, workshops e treinamentos voltados às artes cênicas. “Almir, além de autor, é também ator, diretor, produtor e, para muitos de nós, um mestre. Ele nos dá uma verdadeira aula do que é arte e do que é o teatro”, elogiou a atriz, gestora cultural e coordenadora executiva da Cia. de Teatro Parafernália, Andréia Nunes.

Confira o cronograma do espetáculo na região:

Americana

Data: 6 de março

6 de março Local: CIEP Anísio Teixeira

CIEP Anísio Teixeira Endereço: Rua Humberto Polo, 200 – Bairro São Jerônimo

Rua Humberto Polo, 200 – Bairro São Jerônimo Horários: 9h e 13h

Hortolândia

Data: 7 de março

7 de março Local: EMEF Profª Marleciene Priscila Presta Bonfim

EMEF Profª Marleciene Priscila Presta Bonfim Endereço: Rua Maria de Lourdes Cangleriani, 92 – Remanso Campineiro

Rua Maria de Lourdes Cangleriani, 92 – Remanso Campineiro Horários: 10h e 13h30

Sumaré

Data: 8 de março

8 de março Local: Escola Municipal Jardim das Estâncias

Escola Municipal Jardim das Estâncias Endereço: R. Silvano Santos do Nascimento, 90 – Res. Parque Pavan

R. Silvano Santos do Nascimento, 90 – Res. Parque Pavan Horários: 9h50 e 13h30

Santa Bárbara d’Oeste