Espetáculo infantil incentiva meninas a seguirem seus sonhos

Inspirado na trajetória da cientista Cecilia Payne-Gaposchkin, “Do que são feitas as estrelas?” chega em Americana no domingo

Em 1925, a jovem Cecilia Payne-Gaposchkin descobriu a composição das estrelas e mudou o conhecimento de astrologia no mundo. Agora, 98 anos depois, sua história é contada no espetáculo infantil “Do que são feitas as estrelas?”, que chega ao Teatro Municipal Lulu Benencase em duas sessões neste domingo (17). A entrada é gratuita.

Com apresentação às 15h e às 19h, o espetáculo mescla uma história real com uma aventura espacial para contar de forma lúdica a importância da curiosidade, além de enfrentar, com poesia, a ideia antiga de que “tem coisa que não é para menina” incentivando garotas – e garotos – a serem quem são e seguirem seus sonhos.

Inspirado na história da astrônoma Cecilia Payne-Gaposchkin, espetáculo incentiva meninas a seguirem seus sonhos – Foto: Fabio M. Salles

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Do que são feitas as estrelas?, a vida de Cecília Payne se transforma em uma aventura intergaláctica onde a Guerreira Ceci, uma menina encafifada com o universo dos porquês, deverá enfrentar intrigas e batalhas, trapaças e chantagens, tempestades e brigas com seres intergalácticos para se tornar uma exploradora cósmica e derrotar a ideia de que mulheres são inferiores. A narrativa acompanha o crescimento de Ceci até se tornar uma das astrônomas mais importantes da história.

Para contar a história de muitos desafios enfrentados pela astrônoma, o espetáculo traz à cena uma série de projeções artesanais com a utilização de um retroprojetor. Para transmitir a sensação dos movimentos das estrelas e do passar do tempo, o cenário é composto por um travelling, que simula o movimento da órbita, equipamento que parece um carrinho montado sobre trilhos muito utilizado no cinema e em filmagens.

Segundo o diretor da peça, Kiko Marques, umas das ideias básicas e primordiais para a concepção do espetáculo foi trabalhar com dois planos narrativos: a história real e a aventura intergaláctica de uma guerreira espacial.

Espetáculo terá duas sessões no domingo (17) – Foto: Fabio M. Salles

É como se o fato histórico se misturasse com uma história contada às crianças antes de dormir, com o intuito de, ao mesmo tempo adormecê-las e acordá-las para o mundo que as espera e para o qual estão se preparando para transformar. “Esses planos foram realçados e aprofundados pela encenação criando ao mesmo tempo duas histórias paralelas e uma única”, disse.

Um dos objetivos da encenação também é o de abrir o diálogo entre os pais e mães e seus filhos e filhas. “Pensamos em um espetáculo que evidenciasse o aspecto transitório da vida, em detrimento da ideia de sedimentação e de materialidade. Queremos que todos os espectadores saiam do teatro vendo um universo que se move, gira e se projeta, sempre em movimento, sempre em transformação”, explica o diretor.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Ingressos

Mesmo tendo a entrada gratuita, é necessário retirar os ingressos para “Do que são feitas as estrelas?” no site www.entravip.com.br.

História de Cecília Payne é celebrada – Foto: Fabio M. Salles

Concepção da peça

A montagem de “Do que são feitas as estrelas?” foi idealizada pela atriz Luiza Moreira Salles com dramaturgia de Sofia Fransolin. O espetáculo nasceu do desejo de contar a história de vida de Cecilia Payne-Gaposchkin, que, apesar da trajetória brilhante, não teve reconhecimento.

“[Ela] teve uma trajetória inspiradora, na qual enfrentou diversos desafios por ser mulher na comunidade acadêmica e científica, em uma época na qual as mulheres não recebiam diploma e não eram incentivadas a estudar e construir uma carreira relevante. Ouve-se muito falar sobre Darwin, Newton e Einstein nas escolas, mas não aprendemos sobre Cecilia Payne”, contou Luiza.

O projeto, contemplado no edital ProAC Direto 37/2021, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, prevê, ainda, exibições nos municípios de Rio Preto, Sertãozinho, Votuporanga, Santa Bárbara d’Oeste e Pirassununga.