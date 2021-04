Espetáculo inédito da Cia Xekmat tem releituras de contos dos irmãos Grimm

A Cia Xekmat iniciou nesta quarta-feira (21) a temporada online e gratuita de seu mais novo espetáculo “Grimm, Grimm, Grimm, a história foi assim!”, pelo canal da companhia no Youtube. As apresentações continuam até a próxima segunda (26), sempre às 20h.

Na história, os irmãos Bocaj Mmirg e Mlehliw são apaixonados por literatura. Num amontoado de livros, escritos e manuscritos, encontram o diário de sua falecida bisavó. Após decifrarem a letra, descobrem o motivo de seus nomes impronunciáveis: os dois eram descendentes dos irmãos Grimm.

Personagens recriam contos coletados pelos irmãos Grimm – Foto: Divulgação

Então, utilizando a contação de histórias e o teatro de animação, eles trazem releituras de contos coletados pelos irmãos Grimm, como Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho e a Princesa e o Sapo.

Após a apresentação haverá uma conversa com os atores sobre a montagem do novo espetáculo e o trabalho de pesquisa. No elenco estão os atores, arte educadores e narradores orais Amauri de Oliveira e Roberto Isler; na técnica, André Lima e Renata de Paula; na captação de imagens e edição, fotos e divulgação, Thiago Oliveira.

A ação conta com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, pelo ProAc Expresso Lab, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e apoio institucional da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Apresentações pelo Youtube continuam até o dia 26 de abril, sempre às 20h – Foto: Divulgação

Oficina

O projeto também inclui uma oficina online e gratuita, direcionada para quem deseja obter conhecimentos sobre teatro-animação e uso de objetos em cena. A atividade no canal da Cia Xekmat no Youtube, na próxima terça-feira (27), às 19 horas, será ministrada pelo diretor de teatro Otávio Delaneza, que também é ator e arte educador.

O tema será “Corpo X Objeto – Introdução em Teatro de Animação”, tendo como base a releitura dos contos e histórias tradicionais dos irmãos Grimm, com o espetáculo proposto, e abordando conhecimentos básicos como: princípios básicos do corpo para o teatro de animação, foco e objeto, bonecos de mesa e construção de narrativa.