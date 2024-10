Teatro Municipal de Americana recebe espetáculo ‘Faça Amor, Não Faça Guerra’

Com 13 coreografias, a apresentação propõe uma reflexão sobre os contrastes entre a violência cotidiana e o poder do amo

Bailarina Eliana Favarelli, se apresentará com mais de 30 bailarinos - Foto: Nanah d´Luize Studio

Nesta sexta (4) e sábado (5), às 20h, o Teatro Municipal Lulu Benencase será palco do espetáculo de dança “Faça Amor, Não Faça Guerra”, realizado pela Escola Twist e Espaço Dançar. A bailarina Eliana Favarelli, se apresentará com mais de 30 bailarinos em “Faça Amor, Não Faça Guerra”, com dança contemporânea e estilo livre. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.entravip.com.br, na Twist ou pela bilheteria do teatro e variam de R$ 50 (meia- entrada) a R$ 100 (inteira).

Com 13 coreografias, a apresentação propõe uma reflexão sobre os contrastes entre a violência cotidiana e o poder do amor, trazendo um tema que ecoa os anseios de paz e transformação. Desde solos, duos e até coreografias com mais de 15 bailarinos em cena, cada performance foi idealizada com o objetivo de desafiar e inspirar o público, onde o movimento expressa a dualidade entre a brutalidade dos conflitos e a esperança que nasce do amor e da compreensão.

“Nós tivemos a ideia de construir esse espetáculo, pensando num trabalho que contasse um pouco das nossas vivências cotidianas, relacionadas com a violência, guerras e conflitos, e a partir disso falando de um amor transformador que se contrapõe a esse nosso cenário”, conta a bailarina.

Sob direção de Fernanda Araújo, Arilton Assunção e Eliana Favarelli, o espetáculo utiliza uma fusão de técnicas para transmitir uma mensagem que visa tocar o público de forma visceral.

O bailarino Rafael Reis conta suas expectativas para estar no palco com o espetáculo “Faça amor, não faça guerra” e diz que não consegue escolher uma coreografia preferida. “É sempre uma experiência única estar nos projetos da Eliana. Ela sempre vem com ideias diferentes e com isso acaba ficando muito legal e enriquecedor dar vida a essas ideias”.

Eliana ainda destaca o sentimento de colocar esse projeto em prática e promete levar emoção aos expectadores.

“O sentimento é de satisfação e realização. Foi um trabalho árduo, porém muito prazeroso. Esperamos atingir o público com a nossa arte, e com essa temática tão importante nos dias de hoje. É um espetáculo leve, com coreografias sensíveis. Tenho certeza que vai emocionar o público”.

*Letícia Meneghel, estagiária sob supervisão de Valéria Barreira

