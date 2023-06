Espetáculo em Americana reflete sobre a história do negro no Brasil

A história do negro no Brasil será contada em um espetáculo de dança que se apresenta gratuitamente em Americana neste domingo (25). “Meu Brasil Brasileiro” reúne 30 artistas na Casa de Dom Bosco, na Vila Mathiensen, às 16h. Antes da apresentação, serão oferecidas duas oficinas gratuitas.

Apresentações de tradições afro-brasileiras, como dança guerreira e dança tribal, integram espetáculo – Foto: Preto Fortunato Audiovisual_DIVULGAÇÃO

O espetáculo foi idealizado por Mestre Marquinho e Elaine Teotonio, criadores do Instituto Afropira, importante entidade de valorização da cultura negra na região. Ambos ligados à música, os dois realizavam atividades em escolas contando sobre a história negra e combatendo o bullying por discriminação racial. Eles decidiram unir as diferentes pesquisas que tinham sobre o assunto em um espetáculo de dança.

Ao longo de uma hora e quarenta minutos, a história é contada em oito atos por dançarinos e músicos. Elaine interpreta uma professora que transforma o público em alunos, intercalando conversas e apresentações de tradições afro-brasileiras, como dança guerreira, dança tribal, maculelê, puxada de rede, batuque de umbigada, ijexá, baião, samba-reggae, samba-enredo e capoeira.

A base do espetáculo são pesquisas sobre o negro no Brasil, destacando a tecnologia e o conhecimento trazidos do continente africano que ajudaram no crescimento do país. Elaine exemplificou que uma das informações trabalhadas é o conhecimento que os povos africanos tinham de agricultura, mineração e criação de animais. “Negros e pardos vão sair do espetáculo com autoestima elevada, e não pretos sairão respeitando e admirando nossa cultura. Essa é a proposta”, contou Elaine.

Conforme novas descobertas e pesquisas chegam ao conhecimento do grupo, são incluídas no espetáculo, fazendo de “Meu Brasil Brasileiro” uma obra em construção. O espetáculo já passou por Tietê, Capivari, Campinas, Rio Claro e Piracicaba, com encerramento da temporada com recursos do Proac (Programa de Ação Cultural de São Paulo) em Americana.

“Estamos com expectativa para a apresentação em Americana. Acompanhamos que a cidade perdeu o 20 de novembro (dia da Consciência Negra, que não é feriado em Americana). Temos uma expectativa imensa de, a partir desse contato, firmar parcerias e levar para escolas, fortalecendo os trabalhos”, declarou Elaine.

O espetáculo é aberto a toda a população, mas tem o foco em professores, gestores e alunos de escolas públicas.

OFICINAS. Elaine é professora de música e vai oferecer uma oficina de percussão às 13h. Às 14h, o Mestre Marquinho, que trabalha com capoeira e dança afro, vai realizar uma oficina de Maculelê. As duas atividades são gratuitas e não é necessário se inscrever antes, mas as vagas são limitadas.

A Casa de Dom Bosco fica na Rua dos Colibris, número 235, Vila Mathiensen. Mais informações no Instagram @meubrasilbrasileirombb.