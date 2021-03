Espetáculo de teatro premiado faz temporada online

Inspirada na obra homônima da escritora e ilustradora Eva Furnari, a peça de teatro “Cocô de Passarinho” ganha uma temporada de apresentações online, a partir deste sábado (20).

As transmissões vão ocorrer todos os sábados e domingos, às 14h, pelo canal da Cia Noz de Teatro no Youtube. A duração é de 55 minutos e a classificação é livre.

A peça se passa em uma vila habitada por moradores rabugentos que se encontram todos dias na praça, mas não tem muito o que dizer. Suas vidas monótonas são transformadas por um problema diário, o cocô que os passarinhos fazem em suas cabeças, até que uma situação inesperada transforma a vida de todos.

A encenação é feita por personagens-bonecos de tamanho humano e com manipulação direta – Foto: Fellipe Oliveira / Divulgação

O espetáculo foi premiado pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) na categoria Melhor Espetáculo de Animação/Bonecos e teve três indicações ao Prêmio FEMSA de Teatro Infantil e Jovem (nas categorias melhor cenário, melhor adaptação e melhor espetáculo infantil).

A encenação é feita por personagens-bonecos de tamanho humano e com manipulação direta. Para os passarinhos é utilizada a mesma técnica, o que dá a sensação que eles voam livremente pelo espaço cênico, ainda que fixados em pontas de varas de bambu.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“Na Cia Noz de Teatro, o ponto principal da encenação é a relação estabelecida entre os atores e os objetos. Nosso grupo é muito heterogêneo, com artistas de diferentes linguagens e experiências, cada um com um talento e uma contribuição muito particular. Em ‘Cocô de Passarinho’ – que traz vários recursos cênicos – essa mistura fez todo sentido”, contou a coordenadora e diretora Anie Welter em nota divulgada à imprensa.

A peça é uma adaptação de Anie e um time de colaboradores composto por Carla Mercado, GpeteaH, Jota Rafaelli, Lais Trovarelli, Luciana Venancio, Rafael Petri, Renata Andrade e Valcrez da Silva Siqueira.

A gravação inédita e em vários ângulos em que se baseia a temporada de “Cocô de Passarinho” foi possível através de recursos de editais do Proac Expresso Lab-Lei Aldir Blanc – 38/2020. Em 2020, a Cia Noz de Teatro chegou a oferecer ao público registros de espetáculos pela internet.

Bonecos

Neste espetáculo, os bonecos em isopor e com peso reduzido foram criados a partir de moldes de bonecos em espuma, o que exigiu um tamanho grande para que suas feições fossem aprimoradas. O resultado se assemelhou à estatura humana e, para dar mais mobilidade aos atores-manipuladores, o acabamento foi feito até a altura da cintura e as pernas são dos próprios artistas.

Além da manipulação direta dos seus bonecos, os atores também manipulam objetos cênicos, como as casas das vilas e os cocôs dos passarinhos. Os pássaros estão postos em varas de bambu, cuja curvatura cria a impressão de que estão voando livremente pela cena.

Peça tem duração de 55 minutos e a classificação é livre – Foto: Rodrigo Hypolitho / Divulgação

A música, composta exclusivamente para a peça, é um corpo que compõe o trabalho, acompanha e delineia a personalidade dos bonecos, dando vida e ritmo ao espetáculo.

A Cia Noz de Teatro, Dança e Animação foi criada em 2004 com a proposta de unir as linguagens de teatro, dança, animação de objetos, música e artes-plásticas, além de investigar materiais na confecção de bonecos, adereços e cenários, criando novas possibilidades cênicas.

Com coordenação e direção de Anie Welter, tem como integrantes atores, bailarinos e artistas plásticos, atuando em um processo de pesquisa colaborativo e com sede na capital paulista.