A arte é muito mais do uma manifestação estética. Ela também pode ser meio de enfrentamento de preconceitos e um “espaço” sem distinção entre as pessoas. Pensando nisso, a RCA Dance apresenta o espetáculo “Caos e Calmaria”, no dia 16 de dezembro, às 19h, no Teatro de Arena “Elis Regina” de Americana.

Preconceitos de todos os tipos serão tratados durante o festival da cia de dança, como racismo, homofobia e gordofobia. Além disso, as danças também retratam questões psicoemocionais, dependência emocional e o empoderamento feminino.

“Através da dança a gente vai fazer essa crítica, mas sempre com um controverso, mostrando como essa dança pode nos salvar e nos livrar desses momentos ruins que a sociedade nos impõe”, disse o diretor da RCA Dance, Well Lucas.

De acordo com ele, a arte, que engloba a dança, deve ser trabalhada para transmitir a mensagem de uma sociedade mais igual e também do enfrentamento aos preconceitos. Isso está de encontro com os ritmos praticados na RCA Dance.

Hoje, a principal vertente da cia de dança são as danças urbanas, que remete à cultura do hip hop, que tem em seu princípio a intenção de protestos e manifestações. Outra vertente forte na academia é o jazz funk – uma mistura entre o jazz dance com as danças urbanas.

As questões levantadas como temática para o espetáculo serão trabalhadas não só através da dança, mas também com audiovisual, expostos em painéis de LED. Além disso, a escolha das músicas para as coreografias também foi pensada no enfrentamento dos preconceitos. A sonoridade será composta por artistas brasileiros.

“A dança nos une, ela lembra o quão importante é o ser humano, e ela passa por cima de qualquer preconceito. Não existe isso, a gente é ser humano, a gente é artista, é um ajudando o outro, é por esse motivo que a gente dança e a gente passa isso através da dança para o público”, disse Well.

Os ingressos para o espetáculo “Caos e Calmaria” podem ser adquiridos em valor promocional até amanhã (8) por R$ 60, pelo site www.entravip.com.br ou pela própria escola, no (19) 99550-8818.

A partir da data, o valor da entrada inteira sairá por R$ 120. O período de compra do lote promocional pode ser alterado.

Expectativas e intencionalidade

A RCA Dance busca mostrar a realidade sobre problemas sociais com o espetáculo “Caos e Calmaria”.

“A gente espera atingir o público e emocionar quem estará lá. Mostrar a importância da dança, da arte, e a realidade de vários dançarinos que estarão no palco”, disse o diretor.

Well Lucas aponta que a intenção não é adentrar no campo religioso ou político da plateia, mas sim mostrar que “o mais importante” muitas vezes acaba ficando em segundo plano.

Na parte técnica, a tecnologia será aliada para compor a ambientação do espetáculo. Os painéis de background da apresentação serão responsáveis por proporcionar uma mudança frequente de cenário, assim como efeitos visuais.

“É um espetáculo totalmente diferente, é o nosso primeiro e vai dar muito o que falar”, disse.

A organização do festival também espera conseguir apoiadores para que o espetáculo ultrapasse as fronteiras americanenses e possa atingir outros públicos.