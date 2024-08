O Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe no dia 8 de setembro, às 19h, o espetáculo de dança contemporânea “Senda”, apresentado pela companhia bauruense Sigma. A entrada é gratuita e os ingressos serão disponibilizados uma hora antes do início, na bilheteria do Teatro.

Espetáculo tem objetivo de refletir sobre a definição de identidade e essência de ser brasileiro – Foto: Fabiana Vitta/Divulgação

O espetáculo tem como objetivo refletir sobre a definição de identidade e essência de ser brasileiro, revisitando questões históricas e questionamentos contemporâneos.

“Cada um dos 15 bailarinos intérpretes tecem sua própria história que, mesmo sendo contada de forma individual, se comunica com o todo. Cada caminho se entrelaça com o do outro, em uma relação e uma conexão, assim como a vida”, conta Karen Teixeira, diretora da Cia de Dança.

OFICINA

Além do espetáculo, Karen Teixeira ministrará uma oficina de Dança Contemporânea gratuita, no Laboratório da Dança Fernanda Araújo, em Santa Bárbara d’Oeste.

As inscrições devem ser efetuadas pelo link https://forms.gle/d4ooBvhcFDcRYbwq9. A oficina é destinada a pessoas a partir dos 16 anos que já tenham experiência em dança.

A realização do projeto é da Sigma Cia. De Dança, por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural), Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Governo do Estado de São Paulo, com produção da Alumia Criativa. Apoio – Laboratório da Dança Fernanda Araújo.

A sigma Academia de Dança foi fundada em 1981 em Bauru e atua como um espaço de pesquisa e formação em diferentes modalidades de dança, com destaque para o ballet, jazz, dança contemporânea e urbana.

O grupo já participou de importantes festivais de dança no país, incluindo Festival de Joinville e recebendo premiação máxima em vários deles.