Espetáculo ‘Cuidado Frágil’ tem apresentação gratuita no Fábrica das Artes

O Fábrica das Artes, em Americana, recebe neste sábado (14), às 20h, o espetáculo “Cuidado Frágil”. Na peça, a atriz e palhaça Priscila Jácomo aborda a fragilidade humana, com toda sua delicadeza e desafios.

A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos uma hora antes da apresentação. O espetáculo contará com audiodescrição, recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Na peça solo criada por Priscila, com direção de Daniel Viana e Júlia Barnabé, a atriz interpreta uma professora do “pré-pré-pré-curso” do ensino básico.

A atriz e palhaça Cristina Jácomo em cena da produção que faz apresentação gratuita em Americana – Foto: Isabela Jácomo / Divulgação

Seus alunos compõem um grupo de ovos que receberão lições sobre a vida, o amor, relações, afetos, perdas, descobertas e frustrações. A professora quer aproveitar que eles ainda estão no ponto de partida e prepará-los para o que está por vir.

“Trata-se de uma pesquisa inédita na linguagem do palhaço, do improviso e da interação com a plateia, com um espetáculo poético e cheio de metáforas. Ovos que não se cabem e precisam virar outra coisa, representam pessoas que crescem e se transformam”, afirma Priscila.

No início do espetáculo, 12 pessoas da plateia recebem um ovo fresco e dão um nome a ele. São esses “alunos” que vão compor a pequena sala de aula. O restante da plateia é a turma da sétima, oitava série e todos os outros “alunos” que já aprenderam muito sobre o mundo. Apesar de ter um roteiro pré-estabelecido, a montagem também é aberta ao improviso a partir dessa interação com a plateia.

“Há uma busca por uma autenticidade e verdade na relação com o público de forma a criar uma peça em que o espectador é o terceiro criador. Com isso, se torna algo não somente para ser visto, observado e apreciado, mas algo a ser experimentado, vivido e compartilhado, como a vida. Um teatro que se cria no ato da criação”, destaca a atriz.

Oficina. Na sexta-feira (13), Priscila Jácomo oferece a oficina “Aprender a Errar: a Importância do Desimportante e o Olhar do Palhaço”, destinada a pessoas acima de 18 de anos de idade.

Na atividade, a artista vai compartilhar sua pesquisa sobre o sentido das trapalhadas para a humanidade e contar sobre seus encontros com “bobos e bobas sagradas” de diferentes povos indígenas. São oferecidas 30 vagas gratuitas, e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail priscilabjacomo@gmail.com.

Priscila Jácomo é uma “palhaça cacica” do Povo Parrir, projeto que promove o encontro de palhaços e palhaças da cidade com fazedores de riso dos povos indígenas. Ela dirigiu, junto com Melquior Brito, os documentários “A Alegria da Terra” e “O Riso da Mata”. Priscila é mestranda em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela USP (Universidade de São Paulo), e pesquisa o sentido das trapalhadas e dos seres atrapalhados para a humanidade. O Projeto “Cuidado Frágil – Circulação”, foi contemplado pelo Edital PROAC Expresso Direto.