Espetáculo ‘Cartas para Josephine’ estreia nova temporada neste sábado

Primeiro espetáculo do coletivo artístico tantoFAZ, a peça Cartas para Josephine retorna para segunda temporada de apresentações com estreia neste sábado (8), às 20h, no Fábrica das Artes, em Americana. Desta vez, com uma versão estendida e mais dinâmica, o espetáculo também ocupa o palco do teatro em segunda sessão, no domingo.

O espetáculo conta a história de um casal que tem de lidar com o luto. Na tentativa frustrada de amenizar a dor causada pela separação repentina, eles escrevem cartas um para o outro e tentam se reencontrar através delas.

A história percorre os cinco estágios do luto: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação, que trazem à tona os conflitos internos e os medos dessa passagem.

Espetáculo estará em cartaz neste final de semana no Fábrica das Artes – Foto: Divulgação

Na primeira temporada de apresentações, que aconteceu em 2021, a dramaturgia enfatizava as expressões corporais dos atores, deixando o texto em segundo plano.

Agora, com observações feitas pelo próprio coletivo, o diretor e dramaturgo Elliott de Souza mergulhou a fundo no texto para preencher lacunas e dinamizar o espetáculo e incluir mais interações entre as personagens.

“Para essa versão estendida, trabalhamos novas cenas que dão mais vida aos nossos personagens, sem perder a essência do espetáculo, que é contado de forma poética, levando uma experiência de acolhimento que poderá ser sentida e compartilhada entre atores e plateia”, disse Elliott em nota.

Para ele, retornar com o espetáculo que deu origem ao coletivo é motivo de muito orgulho e alegria. “Na estreia em 2021, mesmo com todo o cuidado, ficamos um tanto apreensivos por trazer à tona o tema ‘luto’ em meio a pandemia do Covid-19”, disse.

Segundo ele, a peça foi bem recebida pelo público e, mesmo com as mudanças necessárias, a apresentação não perdeu a linguagem poética que tanto tocou e encantou o público.

Os ingressos podem ser adquiridos on-line, no www.simpla.com.br/coletivotantofaz, ou diretamente com o coletivo no Instagram @coletivotantofaz.

Em 2020, o Coletivo foi premiado com o espetáculo na 1ª Mostra de Talentos On-line, promovida pela Cia Aurora de Teatro. A cena apresentada foi premiada em duas categorias: Melhor Cena e Melhor Figurino/caracterização, e também tiveram indicações para outras duas categorias, de melhor espaço cênico e melhor atriz, com Mariana Lobo.

ACONTECE

Cartas para Josephine

Local: Fábrica das Artes – Rua Dr. Cícero Jones, n° 146 – Vila Rehder, Americana

Data e horário: 8 e 9 de outubro, às 20h

Ingressos: R$ 30 inteira e R$ 15 meia-entrada

