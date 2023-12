Espetáculo ‘Caos e Calmaria’ é neste sábado, em Americana

Apresentação da RCA Dance tem como tema o enfrentamento a preconceitos; performance acontece no teatro Elis Regina

O espetáculo “Caos e Calmaria”, da RCA Dance, será neste sábado (16), às 19h, no Teatro de Arena “Elis Regina”, em Americana. A apresentação de dança encara a arte como meio de manifestação, e tem como tema o enfrentamento a preconceitos enraizados na sociedade contemporânea.

Com o foco em danças urbanas, originárias do hip hop – ritmo que tem em sua essência protestos e manifestações-, o espetáculo abordará os mais diversos tipos de preconceitos, como racismo, homofobia e gordofobia. Além disso, as performances também abordarão questões psicoemocionais, dependência emocional e o empoderamento feminino.

Espetáculo da RCA Dance tem como foco o enfrentamento de preconceitos e evidenciar problemas sociais – Foto: Divulgação

De acordo com a RCA, “Caos e Calmaria” é muito mais do que um espetáculo de dança, é uma exploração profunda das dualidades da vida, da tensão entre o tumulto e a serenidade, do caos que reside em todos e da calmaria que aspiram encontrar.

O diretor da RCA Dance, Well Lucas, aponta que o campo da arte, do qual a dança faz parte, também precisa ser crítica. “A gente vai fazer essa crítica, mas sempre com um controverso, mostrando como essa dança pode nos salvar e nos livrar desses momentos ruins que a sociedade nos impõe”, disse.

Outro recurso utilizado pela escola de dança no espetáculo será o audiovisual, que será projetado em telões de led durante a performance. Além disso, a direção da apresentação optou pelo uso de músicas de artistas brasileiros, um ponto considerado importante para a temática de “Caos e Calmaria”.

“A dança nos une, ela lembra o quão importante é o ser humano, e ela passa por cima de qualquer preconceito”, disse Well. De acordo com ele, essa mensagem será passada através das performances do festival de dança.

O diretor espera impressionar o público e possíveis patrocinadores, para que a RCA Dance possa levar esse espetáculo considerado “totalmente diferente” para além das “fronteiras” de Americana.

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos por R$ 120 ou R$ 60 (a meia-entrada), no site www.entravip.com.br. As entradas também podem ser adquiridas diretamente com a escola, pelo WhatsApp (19) 99550-8818.