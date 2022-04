Espetáculo audiovisual da Cia. Finibus aborda pecados capitais

O público será limitado por conta da pandemia e a entrada é com contribuição voluntária via pix

A Cia. Finibus, companhia de teatro de Americana, faz neste sábado uma apresentação audiovisual única do espetáculo “O Pecado Nosso de Cada Dia”. A transmissão será às 19h, no Fábrica das Artes. A entrada é com contribuição voluntária via pix. O público será limitado por conta da pandemia, então é necessário fazer reserva prévia pelo e-mail ciafinibus@gmail.com.

A apresentação vai projetar em um telão cenas de seis pecados – Luxúria, Avareza, Preguiça, Vaidade, Ira e Inveja. Na sequência, o grupo fará um bate-papo com o público.

“O Pecado Nosso de Cada Dia” – Foto:

“O pecado tem uma função fundamental de colocar em xeque a vida do ser humano, de questionar o que é certo ou errado para ele. No caso do nosso trabalho, sempre foi um aspecto de provocação para os atuantes”, disse o diretor Marcelo Porqueres .

Iniciado no auge da pandemia, o projeto foi dividido em três partes. Na primeira, os atores trabalharam em casa a montagem das cenas. Cada artista foi responsável por todos os elementos cênicos, como cenário, iluminação e figurino. O resultado foi uma transmissão on-line ao vivo em novembro do ano passado sobre quatro pecados.

Mesmo quem não acompanhou essa exibição poderá assistir à apresentação deste sábado, que inclui as cenas da primeira e também da segunda parte. Os atores trabalharam em duplas e gravaram as representações de mais dois pecados. Ao final, editaram as gravações de todos os pecados trabalhados até o momento.

A terceira etapa será com a representação da Gula. Segundo a companhia, uma nova apresentação deve ocorrer provavelmente daqui um mês contemplando a última parte do projeto.