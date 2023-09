Espetáculo apresenta sucessos de Andrea Bocelli em Americana

O Teatro Municipal Lulu Benencase abre as portas, na próxima sexta-feira (15), para o show “Amazing Tenors, sings Bocelli”, às 21h. No espetáculo, os tenores brasileiros Murilo Trajano, Paulo Paolilo e Felipe Assis Brasil apresentam clássicos da carreira de Andrea Bocelli, um dos maiores tenores da história.

As vozes dos três serão acompanhadas por uma orquestra na condução de sucessos da música italiana, como Canto della Terra, Granada e Cinema Paradiso; dos clássicos de Bocceli, como Vivo Per Lei e Com Te Partirò, além dos famosos boleros, tangos e temas de filmes também eternizados pela doce e potente voz de Bocelli.

Amazing Tenors apresenta sucessos de Andrea Bocelli no Teatro Municipal Lulu Benencase – Foto: Divulgação

O espetáculo proporciona diversos momentos ao público, de acordo com o tenor Murilo Trajano. Com a mistura de ritmos e sucessos, a apresentação começa mais leve, com uma das poucas óperas cantadas por Bocelli, Nessun Dorma, e interpretação de composições de Ennio Morricone.

A segunda parte do espetáculo é destinada a animar o público presente, momento destinado aos boleros, tangos e músicas mais populares. A ideia é que a plateia possa levantar, dançar e curtir, esquecendo do paradigma da música clássica que existe no Brasil, o que, na opinião de Murilo, torna a apresentação um verdadeiro show.

“A grande sacada dele [Bocelli] foi que ele quis cantar músicas pop, que hoje em dia são mundialmente conhecidas, e deu essa roupagem, mais clássica e com a voz dele, que é um tenor”, disse Murilo.

A orquestra acompanha os tenores ao vivo, com um um regente fixo e alguns instrumentistas do município que recebe o espetáculo. “Quem não teve a oportunidade de ver um show com uma orquestra ao vivo, com músicas que marcaram mundialmente e são conhecidas, é uma boa chance”, disse.

Espetáculo se torna um verdadeiro show com músicas populares e animadas – Foto: Divulgação

“O espetáculo ‘Amazing Tenors, canta Bocelli’, no Teatro Lulu Benencase nesta sexta-feira é uma experiência imperdível para os amantes da música italiana e da ópera”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O espetáculo conta com a produção executiva de Daniela Schiarreta, produção geral de Diego Sanchez, direção musical do maestro Eduardo Pereira e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo, que assina outros grandes espetáculos como “Queen Experience In Concert”, “Pink Floyd Experience In Concert”, “Abba Experience In Concert”, “Embalos de Sábado à Noite, O Musical”, “Las Vegas Amazing Show”, e “Broadway In Night”.

Os ingressos estão à venda no site www.entravip.com.br e custam entre R$ 75 e R$ 150.