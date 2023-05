Espetáculo ‘Alma Boa’ terá apresentação gratuita em Americana nesta sexta-feira

No texto do alemão Bertolt Brecht, deuses procuram uma boa pessoa que justifique a existência do planeta

O espetáculo celebra os dez anos da Cia. Histriônica de Teatro - Foto: Nina Pires - Divulgação

Três deuses vêm para a Terra em busca de uma alma boa que justifique a existência do planeta. Esse é o ponto de partida do texto do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, levado ao palco do Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, pela Cia. Histriônica de Teatro. “Alma Boa – Uma Parábola Chinesa” se apresenta nesta sexta-feira (5), às 20h, com entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria uma hora antes da apresentação.

Na peça, os deuses desembarcam em Setsuan, uma pequena localidade chinesa fictícia, e encontram bondade em Chen Te, a prostituta da cidade. “A contradição está logo no prólogo, mostrando que, onde se espera o pior da sociedade, há uma surpresa, uma potência. Nesse sentido, o autor logo de cara foge do que seria o estereótipo da prostituta. Ela é a única que tem afeto aparente”, disse a atriz Ana Carolina Salomão, que interpreta Chen Te, em entrevista ao LIBERAL.

Os deuses decidem ajudá-la com uma quantia em dinheiro para que ela mude de vida e seja a procurada alma boa. Ao abrir uma pequena loja, Chen Te se depara com desafios de um mundo cruel para se manter no caminho da bondade.

“A partir do momento que recebe o presente, ela começa a ter um comportamento que seria o mais adequado, tentando aplicar a bondade de forma geral, mas a tal ponto que pode ser prejudicial para ela nessa estrutura de sociedade”, adiantou a atriz.

DÉCADA. A Cia. Histriônica de Teatro nasceu na sala de aula da graduação em artes cênicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), assim como o espetáculo “Alma Boa”. Em 2023, o grupo completa 10 anos de existência, e escolheu a montagem para celebrar a data.

Intérprete de Chen Te desde a primeira apresentação de “Alma Boa”, Ana Carolina contou que o texto segue atraindo a companhia ao longo de uma década. “Naquele primeiro momento, nos encantava trazer uma cidade de um oriente imaginado. Mas sempre que apresentamos parece que está conversando com o momento político social do Brasil, foram vários fatores que passamos nesses últimos anos e que se relacionam com a peça. A atualidade do texto foi ficando muito evidente”, defende a atriz.

O espetáculo passou por uma reformulação em 2016, e a direção ficou a cargo do diretor parceiro Dirceu de Carvalho. A peça tem música ao vivo com Felipe Macedo.

“O texto propõe refletir uma nova possibilidade de mundo, e é bastante enfático no sentido que o capitalismo está fadado ao fracasso se as coisas continuarem assim. Como artistas e como pessoas fomos amadurecendo, e essas coisas foram ficando mais claras. O texto nos encanta por isso”, considera Ana Carolina. “Fizemos um trabalho intenso com música, mímica, então apesar de ser um tema duro, é uma peça divertida”, garantiu Ana Carolina.

Depois de Americana, o espetáculo segue para Pirassununga, Tatuí e Campinas. O projeto “Circulação Alma Boa” é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A apresentação terá acessibilidade em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais).